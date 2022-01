Giorno della Memoria, a Firenze la presentazione del Meeting

A 20 anni dal primo Treno con centinaia di ragazze e ragazzi a bordo, esperienza apripista tra le Regioni italiane, l'impegno della Toscana sulla Memoria della Shoah e delle deportazioni nazifasciste non si ferma. Per il 27 gennaio, Giorno della Memoria, in un anno pari come il 2022, quell'impegno si traduce secondo consolidata tradizione in un Meeting, anziché nel Treno, che promuove il dialogo e il confronto tra i giovani e i testimoni e sopravvissuti ancora in vita.

La presentazione del programma dell'evento avverrà nel corso di una conferenza stampa domani 25 gennaio alle 12.30 nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, in piazza Duomo 10 a Firenze.

Parteciperanno l’assessora alla cultura della Memoria Alessandra Nardini, il consigliere dell’assessora per le politiche della Memoria e anima storica del Treno toscano Ugo Caffaz, la direttrice della Fondazione Museo della Deportazione e della Resistenza di Prato Camilla Brunelli, il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale della Toscana Ernesto Pellecchia, il direttore di Fondazione Sistema Toscana Francesco Palumbo.

La conferenza stampa potrà essere seguita anche da remoto.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa