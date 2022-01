Guasto a Poggibonsi, lavori di Acque Spa

Acque comunica che a causa di un guasto sull’acquedotto nel comune di Poggibonsi, oggi lunedì 24 gennaio è in corso una interruzione dell’erogazione idrica in via del Chianti, via Andreuccetti e nelle località di Salceto e Mocarello. Al contempo potranno verificarsi cali della pressione idrica e temporanee mancanze d’acqua nelle strade adiacenti.

I tecnici sono già sul posto e dopo aver individuato le origini del gusto si apprestano ora a effettuare l’intervento di riparazione.

Il ripristino del servizio, al momento previsto per le ore 17, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati ad esaurirsi rapidamente. Eventuali e significativi prolungamenti dei lavori saranno resi noti con successivo comunicato.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa