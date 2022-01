Il proprietario in ospedale in gravi condizioni, cani lasciati soli in casa

Erano stati abbandonati in casa, in un'abitazione occupata abusivamente, in quanto il proprietario è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Due cani sono stati però salvati dalle dalle guardie zoofile Enpa intervenuta insieme alla polizia municipale e i servizi veterinari di Firenze dell'Asl Toscana centro. È accaduto a Calenzano. I due animali, di razza pitbull, erano chiusi in una stanza senza mangiare e bere.

Con l'aiuto di alcuni amici del proprietario, sabato è stato eseguito il salvataggio degli animali, i quali si presentavano scheletrici ma in buone condizioni.