La Città Metropolitana di Firenze aderisce a Formez PA

Su proposta del Sindaco Metropolitano Dario Nardella e con voto favorevole del Consiglio della Metrocittà Firenze, la Città Metropolitana ha aderito all'associazione Formez PA, organismo in house della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Amministrazioni dello Stato e degli enti associati ai sensi della normativa comunitaria, con funzioni di supporto delle riforme e di diffusione dell’innovazione amministrativa nei confronti dei soggetti associati.

Tra le finalità del Formez predisporre modelli formativi idonei a favorire la qualificazione del personale delle amministrazioni regionali e locali per l’acquisizione di nuove professionalità anche mediante l’organizzazione di corsi-concorsi per l’accesso; sperimentare nuove modalità formative idonee a valorizzare l’apprendimento a mezzo di internet ed assicurare la formazione continua nelle amministrazioni pubbliche; rendere un supporto per la valutazione della qualità dei servizi e delle offerte formative, nonché della loro rispondenza ai requisiti di volta in volta richiesti dall’ente; favorire attraverso appositi interventi formativi il percorso di internazionalizzazione delle amministrazioni pubbliche; assistere il Dipartimento della Funzione Pubblica nelle attività di coordinamento del sistema formativo pubblico.

Nel settore dei servizi e dell'assistenza recnica, Formez fornisce assistenza alle Amministrazioni: nello svolgimento delle loro attività istituzionali per la modernizzazione e l’innovazione delle strutture organizzative in funzione dello sviluppo economico ed occupazionale del territorio; nei processi di devoluzione di funzioni amministrative dello Stato alle Regioni e agli enti Locali, anche mediante l’attivazione di servizi idonei ad agevolare il decentramento di funzioni; nel migliorare la comunicazione tra le amministrazioni pubbliche e verso i cittadini e le imprese, anche attraverso l’attivazione e il supporto operativo di canali di comunicazione diretta, utilizzabili dai cittadini stessi

Formez PA sostiene lo sviluppo, anche d’intesa con altre amministrazioni e organizzazioni italiane e di altri Paesi, di progetti di cooperazione internazionale volti allo sviluppo dei sistemi informativi; fornisce assistenza tecnica per l’attuazione delle politiche comunitarie con particolare riferimento all’utilizzo dei fondi strutturali europei; svolge le attività individuate dal Dipartimento della Funzione Pubblica o dalle altre amministrazioni.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze