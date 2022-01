L’Associazione Riccardo Neri & Alessio Ferramosca dona 4.500 euro

Vogliamo ringraziare pubblicamente i nostri Associati e Amici che anche quest’anno, nonostante il momento complicato che stiamo attraversando, non hanno fatto mancare il loro sostegno. E’ stato possibile dare il nostro contributo ad alcune realtà locali impegnate nello sport e nell’aiuto verso ragazzi speciali: la Società Sportiva Calcio Castelfiorentino e Virtus Gambassi Terme, la Polisportiva I Giglio settore Atletica e l’ Associazione Senza Barriere Onlus di Castelfiorentino .

Un piccolo gesto di amore nella memoria di Riccardo e Alessio.

Ricordiamo che è possibile donare il 5 X mille della Dichiarazione dei Redditi, basta indicare nell’apposito spazio il numero 05750780487, non costa niente ma aiuta tantissimo!

A causa della pandemia, non abbiamo potuto organizzare per due anni consecutivi, il Memorial allo Stadio di Castelfiorentino, per ricordare Riccardo e Alessio nei campi di calcio dove con impegno coltivavano la loro grande passione e vedere ragazzi impegnati dietro a quel pallone che qualche volta da gioco si trasforma in un sogno da realizzare, proprio come era capitato a loro, quel sogno spezzato purtroppo troppo presto….

Quest’anno siamo fiduciosi di poter nuovamente organizzare il MEMORIAL in un fine settimana del mese di maggio, vi invitiamo a consultare gli aggiornamenti sul sito-web www.riccardoealessio.it.

Associazione Riccardo Neri & Alessio Ferramosca

