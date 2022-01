Normale di Pisa, la storia del capitalismo americano spiegata in un seminario

L’Istituto di Studi Avanzati ‘Carlo Azeglio Ciampi’ della Scuola Normale ha organizzato a Palazzo Strozzi a Firenze un seminario di presentazione e discussione del libro Ages of American capitalism. A history of the United States, scritto dal professor Jonathan Levy dell’Università di Chicago. L’autore interverrà in presenza all’incontro e sarà possibile seguire l’evento in streaming sul canale YouTube della Scuola Normale Superiore.

Levy, storico dell’economia degli Stati Uniti, ripercorre le fasi del capitalismo americano, intendendo ciascuna come la riconfigurazione del rapporto tra stato e mercato in risposta alle grandi crisi dell’ordine economico.

I lavori saranno aperti dal direttore della Scuola Normale Luigi Ambrosio, mentre il preside della Classe di Scienze Politico-Sociali, Guglielmo Meardi, modererà l’incontro. Interverranno nella discussione Pietro Catte, della Banca d’Italia, Donatella della Porta e Manuela Moschella, professoresse della Classe di scienze politico-sociali, il professor Mario Pianta, Presidente dell’Istituto di Studi avanzati ‘Carlo Azeglio Ciampi’ e il professor Silvio Pons, della Classe di Lettere e Filosofia.

