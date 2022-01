Dall'ingegnere all'operaio, non perdere le offerte di lavoro della settimana

Ritorna la vetrina del lavoro dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

MODELLISTA CAD LECTRA ABBIGLIAMENTO

La risorsa si occuperà di realizzare cartamodelli e modelli CAD, compilare schede di misura e schede di lavorazione, interfacciarsi e lavorare in team con le modelliste di campionario della linea di riferimento.

Il/la candidato/a ideale deve possedere esperienza pluriennale nel ruolo (preferibilmente presso aziende operanti nel settore Abbigliamento), buona capacità di utilizzo di CAD-Lectra, buona manualità e ottime capacità organizzative.

Luogo di lavoro: Montelupo F.no

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/modellista_cad_lectra_abbigliamento_101573/it/

ADD. MANOVIA DI MONTAGGIO CON ESPERIENZA

La risorsa dovrà occuparsi di mansioni legate alla manovia di montaggio quali assemblaggio, finissaggio e controllo qualità. La risorsa ideale deve aver maturato esperienza pregressa nella mansione e si rende disponibile da subito.

Luogo di lavoro: Empoli

Link:https://synergie.intervieweb.it/jobs/add_manovia_di_montaggio_con_esperienza_95796/it/

INGEGNERE GESTIONALE LUXURY

La risorsa dovrà occuparsi di pianificare e seguire l'avanzamento della produzione interna, garantendo la disponibilità di tutti i semilavorati e riferendo all’addetto del carico manovia le priorità di montaggio. La risorsa ideale deve essere in possesso di eccellenti doti organizzative e di problems solving. Costituisce requisito inderogabile il possesso di una laurea (anche triennale) in ingegneria gestionale.

Luogo di Lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/ingegnere_gestionale_luxury_96358/it/



OPERAIO/A ADDETTO ALLE MACCHINE SETTORE CARTOTECNICO

La risorsa inserita in produzione, si occuperà di presiedere i macchinari per la lavorazione del cartone in tutte le sue fasi. Si richiede immediata disponibilità e predisposizione per lavori manuali. Costituisce un requisito preferenziale l'aver maturato pregresse esperienze in contesti produttivi.

Luogo di Lavoro: Empoli

Link:https://synergie.intervieweb.it/jobs/operaioa_addetto_alle_macchine_settore_cartotecnico_101323/it/

MAGAZZINIERE SETTORE ABBIGLIAMENTO

La risorsa si occuperà di carico/scarico merci, inserimento ordini nel gestionale aziendale tramite pc, gestione documentazione e data entry. Il/La candidato/a ideale deve avere buona padronanza del pc e conoscenza del pacchetto Office. Costituisce requisito inderogabile l'aver maturato esperienza nel settore abbigliamento (pelle e/o tessuto).

Luogo di lavoro: Montelupo Fiorentino

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/magazziniere_settore_abbigliamento_101570/it/

ADD. ASSEMBLAGGIO ELETTRONICO



La risorsa si occuperà dell'assemblaggio di componenti termo-elettriche. Il candidato ideale deve possedere: conoscenze di base riguardanti elettronica analogica e digitale, capacità di assemblaggio meccanico, conoscenze di base di programmi di progettazione elettronica e del processo di creazione di una scheda elettronica (Es. Orcad o Eagle, Dimestichezza con utilizzo di macchine CNC e Laser di taglio, Diploma di istituto tecnico – elettrotecnico. costituisce requisito preferenziale il possesso di una laurea (anche triennale) in ingegneria elettronica o similari ( telecomunicazioni ).

Luogo di lavoro: Circondario empolese-vald’elsa

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/add_assemblaggio_elettronico_96346/it/

