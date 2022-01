Annunciano la morte del padre in ospedale ma in realtà è ancora vivo

Le avevano detto che il padre 76enne era morto dopo il ricovero all'ospedale di Cecina, ma in realtà era vivo. Lo riporta l'edizione locale del Tirreno. La figlia aveva già avuto la notizia e stava chiamando altri familiari per avvisare della notizia quando dall'ospedale l'hanno chiamata ancora per dirle dell'errore.

L'Asl Nord Ovest si è scusata con la famiglia spiegando che lo sbaglio è stato fatto nella lettura della lista dei ricoverati del reparto, invertendo i dati di un altro paziente realmente deceduto con quelli del 76enne.