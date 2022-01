"Per Lorenzo, morto a 18 anni": flash mob a Empoli

Flash mob senza violenze a Empoli per la morte del 18enne durante uno stage di alternanza scuola-lavoro. Nelle recinzioni del Ferraris-Brunelleschi a Empoli le sigle Csa Intifada ed Empoli Antifascista hanno appeso uno striscione 'Stato e padroni assassini', sulla scia di quanto accaduto a Firenze, dove però ci sono state indagini della Digos per il presidio di protesta che ha portato a danni sotto la sede di Confindustria Firenze.

Questo il messaggio lanciato da parte dei firmatari: "Ci siamo recati oggi davanti le scuole superiori di Empoli per ricordare Lorenzo e mandare un messaggio forte e chiaro alle istituzioni.

1404 morti nel 2021. 47 morti in 21 giorni nel 2022. L'ultimo fa male, toglie il fiato. Lorenzo, 18 anni, in stage scuola-lavoro. Non si può studiare sotto ricatto, non si può lavorare sotto ricatto. C'è una dittatura in Itala ed è quella del profitto a tutti i costi. Dello sfruttamento. Delle paghe da fame. Della mancanza di tutele. Della mancanza di sicurezza. Dobbiamo lottare tutte e tutti insieme".