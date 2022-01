Presidente della Repubblica, la 'riunione tra amici' della delegazione toscana: "Oggi scheda bianca"

Una 'riunione tra amici' quella di Eugenio Giani, Antonio Mazzeo e Andrea Marcucci, i due presidenti da Regione e Consiglio regionale oltre al capogruppo Pd al Senato sono tra i vari membri della composizione toscana e sono stati 'beccati' dalle telecamere di La7 nel primo giorno di votazioni per il nuovo Presidente della Repubblica.

Bocche chiaramente cucite se non per le solite frasi di circostanza. Giani ha voluto 'depistare' le domande dei giornalisti parlando di come con il Granducato toscano ci sarebbe tutt'altra situazione, anche con l'autonomia energetica. Ma le questioni incalzanti hanno dovuto portare a un intervento di Marcucci, richiamando le parole del segretario Pd Enrico Letta durante l'assemblea plenaria di ieri.

"Oggi si vota scheda bianca, mi auguro nella volontà politica di trovare un consenso ampio con un nome che porti a raggruppamento più ampio delle forze politiche". Scheda bianca, niente nomi: "Lo ha detto Letta, se si fanno nomi si bruciano, lasciamoli fare. Ci aspettiamo personalità di alto livello che mettano d'accordo le forze politiche di governo".

Marcucci sarà tra i primi a votare in quanto senatore, Giani e Mazzeo come delegati regionali saranno tra gli ultimi ad essere chiamati.