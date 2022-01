Protezione civile Empolese Valdelsa, Palazzo (Lega): "Convocata la commissione"

E’ stata convocata, per mercoledì 26 gennaio, la Commissione Protezione Civile all’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa. Eliseo Palazzo (Lega), Presidente della Commissione, ha disposto la convocazione per poter illustrare il Piano Intercomunale di Protezione Civile, assieme ai tecnici, che si sono adoprati per la sua realizzazione, al sindaco di Montelupo Paolo Masetti, delegato alla Protezione Civile e al personale del Centro Operativo.

“Già da qualche anno i servizi relativi alla Protezione Civile sono gestiti in maniera unitaria fra i Comuni dell’Empolese Valdelsa, per mezzo delle risorse messe in campo dalle Istituzioni, ma anche dalle Associazioni di Volontariato, che quotidianamente si impegnano per garantire un servizio così importante – spiega Palazzo. L’illustrazione del Piano Intercomunale lo possiamo considerare a tutti gli effetti un passo importante per una sempre maggiore condivisione di indirizzi e strumenti, fra le realtà dell’Empolese e della Valdelsa. Il coordinamento fra Enti, specialmente nei casi di emergenza e urgenza è una buona pratica da vedere assolutamente di buon occhio e non può far altro che piacere notare come, anche grazie agli approfondimenti profusi nel tempo, coi tecnici dell’Unione e, nel caso specifico, con il contributo di Elvezio Galanti di ANCI Toscana, si sia tagliato questo traguardo.”

Il Piano di Protezione Civile risponde al Codice della Protezione Civile del 2 gennaio 2018 e in virtù dei risultati ottenuti nelle emergenze affrontate negli anni, si è diffusa sempre più l’idea di poter collaborare fra Enti, per poter fronteggiare situazioni di pace e di emergenza, insieme.

“Da parte mia e del gruppo consiliare della Lega – conclude Palazzo – un sentito grazie ai cittadini che ogni giorno si fanno trovare pronti per intervenire in aiuto e soccorso degli altri, senza chiedere niente in cambio”.

Fonte: Ufficio Stampa