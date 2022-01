A Firenze nasce Purilian, un software che auto-compone musica in tempo reale

Addio musica “random” dei centri commerciali o delle sale d'aspetto. Arriva il primo software in grado di auto-comporre musica in tempo reale pensata per creare un ambiente dall'alto confort acustico.

Si chiama Purilian ed è il servizio offerto dall'omonima start up fiorentina, costituita da due giovani imprenditori toscani: Cosimo Barberi, digital marketing specialist ed ex assegnista di ricerca dell’Università di Firenze, e Matteo Zarcone, poliedrico artista e produttore musicale di fama internazionale.

A partire da studi scientifici, l'algoritmo di Purillian mira a creare l’atmosfera musicale più adatta per le differenti attività, tenendo in considerazione – tanto per fare alcuni esempi - il meteo, la fascia oraria, il giorno della settimana e il periodo dell’anno.

“Purilian sarà la melodia perfetta per ogni spazio. Creerà un ambiente di comfort acustico per qualunque tipo di utenza puntando ad aumentare le performance e la fruibilità dello spazio a cui si rivolge”- dichiara Cosimo Barberi.- “Regaleremo un’esperienza indimenticabile all'utente ed offriremo all’esercente la possibilità di diffondere la musica senza dover pagare nessuna licenza ulteriore oltre a quella del servizio Purilian, eliminando totalmente l’importante spesa di diritto d’autore e di diritto connesso, che soprattutto in diffusione per ambienti b2b non viene poi riconosciuta adeguatamente agli autori stessi".

Il servizio sarà disponibile sul sito www.purilian.com a partire da martedì 1 febbraio 2022.

“Abbiamo voluto utilizzare le nostre competenze musicali e di comunicazione, raccogliendo i più importanti studi scientifici su quanto la musica migliori la nostra vita, le nostre esperienze e le nostre attività giornaliere, per sviluppare una soluzione che creasse musica contestuale” racconta Matteo Zarcone -. “Abbiamo insegnato alla macchina a comporre in tempo reale la colonna sonora tagliata ad hoc, il sottofondo musicale giusto ed indispensabile per ogni attività, una musica cucita addosso alle ore della nostra giornata. Purilian è un'opera in continuo divenire che muta e si adatta alle nostre esigenze, come un abito sartoriale creato dalle preziose mani di un artigiano. Da qui il nostro motto: Purilian. Music is you”.