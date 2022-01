Addio a Renato Cecchetto, doppiatore e attore nei film di Monicelli

Era originario di Adria, nel Veneto, Renato Cecchetto, attore e doppiatore morto nella giornata di ieri per le conseguenze di un incidente in scooter.

Il suo volto curiosamente viene ricordato per una foto di una patente, quella che il barista Necchi, interpretato da Renzo Montagnani, tira fuori mentre la combriccola di Amici Miei è in giro a Pisa per una zingarata nel secondo capitolo della trilogia. La patente di Augusto Verdirame da Brescia certifica, oltre al lapsus Necchi-becchi, che il barista è stato tradito dalla moglie.

Cecchetto ha recitato in un altro film cult del regista toscano Mario Monicelli, Parenti Serpenti, e in una pellicola dell'altro toscano Francesco Nuti in Io, Chiara e lo Scuro oltre ad altre parti in commedie storiche come Fantozzi alla riscossa.

Come doppiatore è stato protagonista in molti film Pixar come la saga Toy Story, oltre a prestare la voce a Shrek nella serie dell'orco verde