Rientro sfortunato per Basket Castelfiorentino, arriva un ko

Dopo oltre un mese lontano dal parquet, tra la sosta natalizia e i rinvii a causa del Covid, il Basket Castelfiorentino cade 59-45 sul parquet del Valdelsa Basket nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di Prima Divisione. Rientro amaro, dunque, alla “prima” del nuovo anno, con il punteggio che curiosamente è stato lo stesso della gara di andata, ma a parti invertite.

Con una formazione rimaneggiata e diverse assenze, i ragazzi di coach Gianni Lazzeretti inseguono fin dalla palla a due, quando i padroni di casa riescono a prendere subito il comando del match toccando il +10 al primo riposo (24-14). Nella seconda frazione, però, i gialloblu si stringono in difesa e trovano buone soluzioni in attacco annullando quasi completamente il vantaggio locale e andando all’intervallo sul 34-32. Al rientro un nuovo break permette al Valdelsa di riprendere in mano l’inerzia e, dopo il passaggio al 30′ sul 52-38, i gialloblu inseguono fino al 40′.

VALDELSA BASKET – BASKET CASTELFIORENTINO 59-45

Parziali: 24-14, 34-32, 52-38, 59-45

Tabellino: Bianchi 11, Tinti L. 6, Frangioni 8, Tinti E. 3, Capezzoli 10, Innocenti 2, Lazzeretti 3, Gradella 2, Medici, Chiti. All. Lazzeretti.

Arbitro: Buono di Chiusi.