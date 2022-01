Ruota panoramica, Bundu e Palagi contro Nardella: "Polemica con Soprintendente è strumentale"

"Il Sindaco ha scelto di attaccare direttamente e pubblicamente il Soprintendente, ma per la Giunta va bene così: 'parole energiche' in nome 'della comunità tutta', sarebbero state pronunciate. Tutta la comunità eh, di cui evidentemente tante e tanti non fanno parte. Un po' come le monarchie dei secoli andati: la singola persona che rappresenta chiunque, con il 100% di partecipazione e il 100% di consenso espresso in sede di voto".

Queste le dichiarazioni di Antonella Bundu e Dmitrij Palagi - Sinistra Progetto Comune.

"Il parco natalizio era un modo per rispondere al cattivo utilizzo degli spazi, un contrasto al degrado con altro degrado, diciamo noi. Un po' di confusione riteniamo ci sia, nella testa di chi ci governa, rispetto a cosa si sarebbe dovuto fare in caso di parere positivo dalla soprintendenza, che però non ci risulta fosse realmente in questione.

Il provvedimento dirigenziale per disallestire l'Ice Village 2021-2022 è del 13 gennaio, cioè del giorno prima del post pubblico regalato ai social in cui il sindaco ha scritto: 'credo che sia possibile una proroga di 45 giorni per la ruota panoramica. È appena partita una richiesta in tal senso al soprintendente, spero davvero che la conceda'.

Qualquadra non cosa. Ma a chi ci governa va bene così. Loro sono loro e il resto non è nulla".

Fonte: Ufficio Stampa