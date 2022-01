Vaccinazioni, pronto l'hub di Eli Lilly a Sesto Fiorentino

Dal prossimo 31 gennaio presso l’hub aziendale di Eli Lilly a Sesto Fiorentino potranno vaccinarsi anche adulti e bambini. Dopo avere vaccinato ben 600 lavoratori, Eli Lilly si è resa disponibile a vaccinare anche il resto della popolazione.

Ogni settimana, per tutto il mese di febbraio, saranno vaccinati 408 adulti (terze dosi) e 120 bambini di 5-11 anni (prime dosi). Nel mese di marzo saranno inoculate le seconde dosi ai bambini. Complessivamente, quindi, presso l’hub di Eli Lilly saranno vaccinati 1632 adulti e 480 bambini.

I cittadini toscani interessati possono già prenotarsi sul portale.

“Sono grato alle aziende e alle associazioni di categoria toscane che si sono unite a noi nella lotta al Covid, mettendo a disposizione dei propri dipendenti spazi dedicati alle sedute vaccinali, per accelerare la campagna di somministrazione delle terze dosi booster - commenta il presidente Eugenio Giani -. Eli Lilly fa adesso un ulteriore e generoso passo avanti, mettendosi al servizio dei cittadini rivolgendosi anche ai bambini, dopo essersi dedicata con ottimi risultati ai propri lavoratori. La sinergia che è venuta a crearsi tra tutti gli attori, pubblici e privati, della nostra campagna vaccinale - sottolinea Giani - testimonia il gran cuore e il senso civico dell’intera comunità toscana. A questa straordinaria comunità va il mio più profondo e sentito ringraziamento”.

“Questa sinergia virtuosa tra Regione e imprese rappresenta un valore aggiunto decisivo per il successo della campagna vaccinale – spiega l’assessore Simone Bezzini – e testimonia la capacità di fare squadra della nostra comunità per essere più forti nel contrastare gli effetti della pandemia e tutelare la salute di tutti. Ringrazio coloro che hanno reso possibile questa iniziativa che si inserisce in un percorso di consapevolezza e impegno diffusi, ampliando i canali di accesso di lavoratori e cittadini alla vaccinazione, in particolare delle dosi booster e delle prime dosi ai più piccoli”.

"Credo sia doveroso il plauso ed il ringraziamento alle imprese toscane - aggiunge l'assessore all'economia Leonardo Marras - che mettendo a disposizione i propri spazi per vaccinare i dipendenti e, come nel caso della Eli Lilly, anche la comunità, stanno dimostrando quanto anche la comunità economica sia interessata e coinvolta dall'obiettivo di portare avanti in maniera spedita la campagna di vaccinazione".

Gli hub aziendali a oggi attivati sono quelli di Eli Lilly a Sesto Fiorentino, Confindustria Toscana Nord a Montecarlo-Lucca, Solvay a Rosignano, Società Autostrade presso la Chiesa di San Giovanni Battista (Uscita A1 - Firenze Nord), Confindustria Pisa a Ospedaletto, Savino del Bene a Scandicci, Unicoop Firenze presso il Centro Commerciale i Gigli, Cna Firenze presso l’Ipercoop di Sesto Fiorentino.

Le imprese e le associazioni di categoria, che desiderano partecipare alla campagna di vaccinazione in azienda, potranno richiedere i necessari chiarimenti tecnici al seguente indirizzo email: giovanna.bianco@regione. toscana.it .

Fonte: Ufficio Stampa