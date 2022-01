Bambino aggredito perché ebreo da due ragazzine, sconcerto a Campiglia Marittima

Proprio durante i giorni che precedono il Giorno della Memoria, un'episodio di aggressione antisemita tra giovanissimi ha provocato sconcerto in un comune in provincia di Livorno. Domenica pomeriggio un bambino di 12 anni mentre si trovava al parco è stato aggredito, insultato, colpito da calci e sputi da due coetanee. Questo perché è di origine ebraica.

A raccontarlo è il Comune di Campiglia Marittima, dove si è verificato l'episodio, denunciato dal padre della piccola vittima alla stessa sindaca nella giornata di ieri. Tramite una telefonata, il primo cittadino è stato informato dell'accaduto. "Una situazione incredibile, da pelle d'oca, sembra di essere ripiombati nei tempi più bui della storia del nostro paese – dice la sindaca di Campiglia Marittima Alberta Ticciati - L'amministrazione comunale non intende sottacere o banalizzare quanto accaduto che è di una gravità inaudita. Abbiamo invitato la famiglia a fare i propri passi. Mi confronterò tra oggi e domani con le forze dell’ordine e la scuola e faremo il possibile perché la cosa non venga archiviata e banalizzata. Il fatto che nel 2022 succeda una cosa tale in una realtà come la nostra è di una gravità massima che va indagata, approfondita, compresa, e fortemente stigmatizzata".

Una violenta aggressione, avvenuta domenica intorno alle 18.30 nel parco Altobelli di Venturina, che ha provocato al ragazzino una serie di contusioni multiple guaribili in cinque giorni, come diagnosticato in pronto soccorso. Questa mattina il padre del 12enne ha presentato denuncia ai carabinieri per ingiurie e lesioni. Secondo quanto ricostruito, il bambino si trovava nell'area verde pubblica insieme ad altri amici e, senza motivo, sarebbe stato prima invitato a stare zitto dalle adolescenti e poi offeso con esternazioni antisemite. In seguito, le due lo avrebbero aggredito con calci e pugni. Tornato a casa, il 12enne ha raccontato tutto al padre, che ha presentato denuncia, aggravata dallo sfondo razziale e che sarà ora inoltrata alla procura dei minori di Firenze.

Pioggia di solidarietà al ragazzino e alla famiglia, dall'amministrazione comunale e da tutta la Toscana.

I commenti

Mazzeo: "Intollerabile attacco antisemita. Inviterò il bambino per consegnargli il Pegaso"

"La Toscana è terra dei diritti, è inconcepibile che nel 2022 possano accadere fatti come quello che arriva da Campiglia Marittima. A poche ore dalla Giornata della Memoria questo ci fa capire quanto sia prezioso e doveroso ricordare e trasmettere alle nuove generazioni la memoria di quei fatti". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, nel commentare quanto accaduto.

"Sono addolorato e preoccupato che vi sia questo rigurgito di antisemitismo in età adolescenziale – ha aggiunto Mazzeo. – Purtroppo un uso scorretto dei social sembra aver sdoganato un linguaggio fatto di violenza e razzismo, che non può essere tollerato. Occorre un lavoro di sensibilizzazione, prevenzione e confronto a partire dagli ambienti scolastici, sempre con l’aiuto indispensabile delle famiglie. Questi episodi dimostrano quando i progetti di educazione civica siano importanti e a questi debbano essere associati programmi per aumentare la consapevolezza e il senso di responsabilità. I ragazzi devono conoscere i diritti e il rispetto della dignità di tutti gli uomini".

Secondo il presidente Mazzeo, "chi ritiene che episodi di intolleranza o frasi lanciate on line siano solo folklore o fatti da minimizzare come semplici sfoghi non vede l’evidenza: il rischio concreto di essere discriminato se sei disabile, migrante, donna".

"Esprimo piena solidarietà mia e di tutto il Consiglio Regionale alla famiglia del bambino – ha concluso Mazzeo. – Appena sarà possibile vorrei poterlo incontrare a Palazzo Panciatichi per consegnargli il Pegaso, simbolo della nostra Toscana e del comitato di liberazione Nazionale toscano. Quel cavallo alato simboleggia i nostri valori, quelli racchiusi nell'articolo 3 della Costituzione nata dalla lotta antifascista".

Fratoianni (SinistraItaliana): "Pena più efficace, ripercorrere il sentiero di disperazione della Shoah"

"Un episodio odioso, che non può e non deve ripetersi, ma che lancia un messaggio d’allarme chiaro: quello che è successo oltre 70 anni non può mai considerarsi irripetibile". Lo afferma il segretario nazionale di SinistraItaliana Nicola Fratoianni. "Non so se le forze dell’ordine riusciranno ad individuare le responsabili, ma se questo accadrà - prosegue il leader di SI - la pena più efficace per queste ragazze sarebbe quella di ripercorrere quel sentiero di disperazione che fu la Shoah. Sono pronto ad accompagnarle ad Auschwitz, a Mauthausen, a Fossoli, alla Risiera di San Sabba. Chissà se dopo - conclude Fratoianni - saranno ancora capaci di gesti così odiosi e stupidi".

Bini (Pd) alle responsabili dell'aggressione: "Oltre a chiedere scusa, consiglio di studiare la storia"

"Quanto accaduto è un fatto estremamente grave. Ci avviciniamo alla Giornata della Memoria, un momento importante e di grande raccoglimento per ricordare le vittime dell'Olocausto e, al giorno d'oggi, la società continua a rivolgere insulti di questo tipo". Lo afferma la sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento e senatrice Pd, Caterina Bini. "Parole e gesti come questi possono ferire e segnare in modo indelebile la vita delle persone, soprattutto dei bambini . Sono esterrefatta e al contempo schifata. È inammissibile che continuino a verificarsi fenomeni di discriminazione di qualsiasi tipo che, ahimè, denotano anche un fallimento della nostra società". Bini esprime solidarietà al bambino aggredito e alla sua famiglia, rivolgendosi poi alle due ragazze: "Oltre a chiedere scusa, consiglio di studiare la storia del mondo e in particolare i fatti che hanno portato alla giornata che ci accingiamo a celebrare, ricordando loro che, la libertà che abbiamo oggi, dipende da chi ha combattuto gesti ed eventi discriminatori e ci ha liberato da guerra e oppressione".

Fiano (Pd): "Segnale di peggioramento"

"L'antisemitismo ha una storia millenaria purtroppo, noi ebrei abbiamo le antenne pronte per cogliere ogni segnale di peggioramento della situazione e questo è uno di quei momenti. Il mio abbraccio fraterno a questo ragazzo di 12 aggredito, lo cercherò per incontrarlo". Così Emanuele Fiano, della presidenza del gruppo Pd alla Camera, in un post su Facebook. "A molti di noi da ragazzi sono capitate cose analoghe. Alla comunità di Campiglia Marittima e al sindaco Alberta Ticciati la richiesta di interloquire con le ragazzine protagoniste dell'aggressione - conclude Fiano - anche con loro bisogna parlare e spiegare e capire perché siano arrivate a questo".

Ceccardi (Lega): "La reazione del padre serva da esempio a tutti"

L'eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi commenta la vicenda ringraziando il padre del bambino aggredito, "per le sue parole e per la sua reazione. Un simile episodio non può essere sottaciuto né minimizzato. La determinazione con cui ha deciso di coinvolgere le autorità locali, la comunità ebraica e le forze dell'ordine servano da esempio a tutti". Ceccardi sottolinea inoltre che in un rapporto dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali è registrato "un accentuato fenomeno di under reporting, ovvero di mancanza di segnalazioni e denunce, rispetto ai reati collegati all'antisemitismo, che complica la possibilità di attivare efficaci azioni di contrasto. Siamo tutti più sensibili a questo tema e ancor di più per l'avvicinarsi della Giornata della Memoria - conclude - che rappresenta un'occasione fondamentale per commemorare le vittime dell'Olocausto. Ma l'impegno della politica, dell'informazione e della scuola, su questo fronte deve essere costante ogni giorno".