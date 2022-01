Cade da una impalcatura: operaio 40enne grave in ospedale

Un operaio di 40 anni è caduto da una impalcatura facendo un volo di circa due metri. L'incdente sul lavoro è accaduto a Ansedonia nel Grossetano. L'uomo, ferito gravemente, è stato trasportato con un elicottero all'ospedale Misericordia di Grosseto. Da quanto appreso, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto oltre ai soccorritori, i tecnici della prevenzione sui luoghi di lavoro e i carabinieri per accertare la dinamica.

Un'altra giornata nera per la Toscana sul fronte del lavoro, si tratta infatti del secondo incidente avvenuto oggi, dopo quello accaduto a Bibbiena nella quale è morto un 51enne.