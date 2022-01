Coronavirus Empoli Cuoio, 918 casi e 2 decessi

Sono 6382 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro e 11 decessi, non tutti avvenuti nelle ultime 24 ore, di cui 7 in provincia di Firenze e 1 in provincia di Prato, 2 in provincia di Pistoia e 1 in provincia di Pisa. Prr quanto concerne l'ex Asl 11 sono 918 i casi totali. I decessi sono due: una 86enne di Vinci deceduta a Careggi e un 85enne di Castelfranco morto a Empoli. Di seguito i casi comune per comune.

629 casi in zona empolese

Capraia e Limite 22

Castelfiorentino 60

Cerreto Guidi 71

Certaldo 34

Empoli 125

Fucecchio 113

Gambassi Terme 19

Montaione 11

Montelupo Fiorentino 65

Montespertoli 44

Vinci 65

289 casi in provincia di Pisa

Castelfranco di Sotto 50

Montopoli in Val d'Arno 52

San Miniato 126

Santa Croce sull'Arno 61