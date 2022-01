Covid, Giani chiede cambio di passo: "Chi è vaccinato non deve andare in dad. Migliorare misure"

"Basta caos nelle scuole: chi è vaccinato con tre dosi non deve andare in dad. Restino a casa solo i positivi e chi non è vaccinato". È la richiesta fatta al Governo di Eugenio Giani, presidente della regione Toscana, al termine di una riunione con i governatori delle Regioni.

Il presidente spiega anche che "i presidenti delle Regioni, di vario orientamento politico sono tutti compatti: serve un salto di qualità con un adeguamento delle misure Covid all'andamento della pandemia. Questa è un'esigenza che sente chi è vicino ai territori".