Ferisce e rapina un kebabbaro, arrestato dai carabinieri

I militari della Compagnia Carabinieri di Pistoia hanno tratto in arresto in flagranza di reato per rapina, un cittadino tunisino di 39 anni irregolare nel territorio nazionale e con precedenti per molteplici reati.

L’uomo, poco dopo le ore 14 del 19 gennaio, si è presentato presso l’esercizio commerciale “Ali Kebab” a Pistoia in Piazza Dante, dove ha tentato dapprima di impossessarsi di una bottiglia di birra senza provvedere al pagamento e poi, brandendo la stessa, ha sferrato un violento colpo alla nuca al titolare dell’esercizio commerciale, ferendolo e rapinandolo del suo portafoglio.

Dopo l’evento delittuoso il tunisino si è dato alla fuga per le vie del centro cittadino.

A seguito di segnalazione di alcuni cittadini testimoni delle violenze perpetrate all’interno dell’esercizio commerciale, i carabinieri hanno cominciato un inseguimento che ha portato, dopo qualche minuto, all’arresto dell’uomo nonché al recupero della refurtiva consistente in circa 200 euro.

L’arrestato, ultimate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Prato.

La vittima, dopo aver ricevute le dovute cure presso l’ospedale San Jacopo di Pistoia, è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni. Lo scorso venerdì si è svolta l'udienza di convalida presso il Tribunale di Pistoia, nel corso della quale veniva convalidato l'arresto e applicata la misura cautelare in carcere.