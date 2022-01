Furti di alimenti nelle scuole, i carabinieri fermano due minorenni

I carabinieri di Campi Bisenzio, a parziale conclusione delle indagini effettuate per l’individuazione degli autori di vari furti di alimenti avvenuti all’interno delle aule e dei locali mensa della Scuola Elementare Lorenzo il Magnifico e di quella dell’Infanzia Tosca Fiesoli, hanno denunciato in stato di libertà due giovani minori della Piana fiorentina che, sulla base degli elementi raccolti sinora, si presume possano esserne gli autori.

Nella circostanza, a seguito di un mirato servizio, i due minori sono stati sorpresi, in flagranza di reato, mentre tentavano di allontanarsi dall'Istituto Tosca Fiesoli, precisamente dopo aver scavalcato la recinzione perimetrale. Gli stessi venivano controllati e trovati in possesso di alcuni succhi di frutta che potrebbero proprio essere quelli appena asportati all’interno della scuola.

Uno dei due veniva, inoltre, trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente tipo hashish e segnalato in via amministrativa per uso personale