Giorno della Memoria, le iniziative a Firenze per ricordare le vittime dell'Olocausto

Anche quest’anno nonostante l’emergenza pandemica tornano le celebrazioni del Giorno della Memoria con appuntamenti on line, visite su prenotazione al Memoriale di Auschwitz e all'ex carcere duro delle Murate ed eventi pubblici nel rispetto delle norme sanitarie.

“Come Amministrazione, nonostante il momento complicato di emergenza sanitaria da covid-19, abbiamo voluto comunque promuovere una serie di iniziative per commemorare questo giorno così importante – sottolinea l’assessore alla Cultura della Memoria Alessandro Martini -. Iniziative che hanno preso il via con la posa delle pietre d’inciampo avvenute la scorsa settimana. In due giorni insieme alla Comunità Ebraica di Firenze abbiamo ricordato 25 fiorentini vittime delle deportazioni nazi-fascisti. Un segno dell’impegno del Comune e della città a far memoria viva di questi nostri concittadini colpevoli soltanto di essere parte di una comunità e di professare una religione. Ma il nostro impegno continua tutto l’anno con numerosi progetti che mirano a ricordare sempre ed evitare la banalizzazione di un periodo nero che ha segnato per sempre la storia europea e mondiale”.

Ecco i principali appuntamenti.

Mercoledì 26 gennaio

Alle ore 12 al plesso Anna Frank, in via Baldovinetti, sarà presentato il murales realizzato su una delle facciate della scuola primaria e dedicato alla giovane ebrea olandese morta nel campo di concentramento di Bergen-Belsen.

Giovedì 27 gennaio

Ore 9

Deposizione di corone ai monumenti e alle lapidi nelle varie sedi che ricordano i caduti deportati nei campi di sterminio.

Ore 14.30

Cerimonia all’esterno del Memoriale Italiano di Auschwitz presso l’Ex3 con il sindaco Dario Nardella, l’assessore alla Cultura della Memoria Alessandro Martini, Laura Piccioli presidente Aned Firenze, Giuseppe Matulli presidente dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea, il presidente del consiglio comunale Luca Milani.

Ore 18 Sala d’Arme-Palazzo Vecchio

Colloquio con il regista premio Oscar Michel Hazanavicius, autore della celebre pellicola “The Artist” a cura del Museo . Hazanavicius dialogherà con Giorgio Van Stranen, presidente di FAF-Fondazione Alinari per la Fotografia, e Francesco Ranieri Martinotti, Direttore di France Odeon. Dalle 10 alle 20.30 nella Sala d’Arme saranno proiettati i disegni preparatori realizzati dal regista per il suo nuovo film di animazione dedicato all’Olocausto, “Una merce molto pregiata” che vede come protagonista un bambino e una famiglia di taglialegna.

Per info

http://www.museonovecento.it/giornata-della-memoria-la-piu-preziosa-delle-merci-di-michel-hazanavicius/

INIZIATIVE DEI QUARTIERI

Quartiere 4

Dalle 17.30 diretta on line “Un mare grande da attraversare. Dal diario di Anna Frank alle rive del Mediterraneo”. In occasione del 75esimo anniversario della pubblicazione del Diario di Anna Frank una riflessione dedicata al libro che più di altri ha segnato la formazione della cultura e delle coscienze del secondo dopoguerra. Chi sono le Anne Frank di oggi? Un viaggio tra passato e presente partendo dalla rilettura del Diario per arrivare alle attuali pagine dei migranti. Appuntamento sulla pagina Facebook della BiblioteCaNova. Tra gli interventi il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni, l’assessore Martini, Matteo Mazzoni dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea. Per info: http://quartieri.comune.fi.it/notizie-quartiere-4.

Quartiere 5

Spettacolo teatrale on line “Destinatario sconosciuto” a cura di Dietro le Quinte Teatro con l’adattamento teatrale di Tommaso Capecchi. Scritto da Katherine Kressmann Taylor e pubblicato nel 1939 in America, è un viaggio alle radici dell’odio, una lucida anticipazione di quello che sarebbe accaduto con l’Olocausto pochi anni dopo. Lo spettacolo ruota intorno a uno scambio epistolare che hanno due amici fraterni e soci in affari, unoe tedesco e uno ebreo. La loro amicizia e i loro affari saranno sconvolti dalla scalata al potere di Hitler e da tutto quello che l’ideologia nazista porta con sé. Lo spettacolo sarà visionabile dalle 10 di giovedì sul canale YouTube del Quartiere 5. Per info: http://quartieri.comune.fi.it/notizie-quartiere-5.

VISITE GUIDATE

Memoriale italiano di Auschwitz

Da giovedì 27 a lunedì 31 gennaio sono in programma visite straordinarie gratuite su prenotazione. Ecco gli orari: giovedì 27 (alle 10, alle 11, alle 12, alle 15, alle 16 e alle 17), venerdì 28 (alle 9:30, alle 10:30 e 11:30), sabato 29 (alle 10, alle 11 e alle 12), domenica 30 (alle 15, alle 16 e alle 17) e infine lunedì 31 gennaio (alle 9:30, alle 11:30 e alle 12:30). Le visite saranno svolte in piccoli gruppi e in ottemperanza alle norme anticontagio. Per prenotare 055-2768224 e info@musefirenze.it.

Ex carcere duro delle Murate

Nella giornata di giovedì 27 gennaio alle 16 e 17.30 sono in programma visite guidate su prenotazione negli spazi dell’ex carcere duro delle Murate, all’interno del quale si trovano ancora oggi i segni, i disegni e le scritte originali lasciate dai detenuti politici che in epoca fascista si adoperarono nelle file della Resistenza. Per accedere agli spazi di MAD è necessario esibire il Green Pass rafforzato. Info e prenotazioni: 055/2476873 e info.mad@musefirenze.it; https://www.murateartdistrict.it/

BIBLIOTECHE COMUNALI

In occasione del Giorno della memoria le Biblioteche comunali propongono bibliografie tematiche, proposte di lettura da leggere in digitale su DigiToscana MediaLibraryOnLine, due installazioni e alcuni incontri. Tutti i titoli proposti sono disponibili per il prestito e la consultazione.

Altri appuntamenti

Biblioteca delle Oblate

Mercoledì 26 gennaio, ore 17.30

Presentazione del libro di Amedeo Osti Guerrazzi "Gli specialisti dell'odio" (La Giuntina, 2021). Introduce Marta Baiardi. L’incontro fa parte della XXVII edizione della rassegna letteraria curata da Anna Benedetti. Realizzato basandosi su materiale d'archivio inedito e sulle acquisizioni della storiografia italiana e straniera più recenti, il libro ricostruisce la prassi della persecuzione e le dinamiche di collaborazione che le forze d'occupazione tedesche instaurarono con gli apparati fascisti. Prendendo in considerazione alcune zone specifiche d'Italia, pone l'accento sul contributo che numerosi cittadini italiani comuni diedero attraverso delazioni, tradimenti e violenze, al piano nazista di sterminio. La partecipazione è gratuita su prenotazione contattando la biblioteca al numero 0552616523 oppure scrivere a bibliotecadelleoblate@comune.fi.it

In Biblioteca uno spazio espositivo con i romanzi che affrontano il tema. In Sezione Bambini e Ragazzi uno scaffale tematico con libri e albi illustrati per spiegare e raccontare la Shoah ai più piccoli.

Biblioteca Palagio di Parte Guelfa

In biblioteca uno scaffale tematico e una bibliografia con proposte di lettura e una selezione di film dedicati al Giorno della memoria

Biblioteca Pietro Thouar

La Biblioteca propone "Tra le righe delle donne", una bibliografia arricchita da estratti di scrittrici che hanno scritto dell'Olocausto

Biblioteca Mario Luzi

"I libri della memoria", un viaggio attraverso le immagini tratte da libri per bambini e ragazzi, per ricordare le vittime dell'Olocausto, delle leggi razziali e per rendere omaggio a coloro che hanno messo a rischio la propria vita per proteggere chi è stato perseguitato. L'installazione sarà visitabile in biblioteca da lunedì 24 gennaio al 5 febbraio e sarà accompagnata da una bibliografia dedicata.

Giovedì 27 gennaio, ore 17.30

Voci della memoria. Per non dimenticare

Lettura ad alta voce a cura dell'Associazione La Voce delle Parole. Reading di brani tratti da Primo Levi, "Se questo è un uomo" Fulvia Alidori, "Cento colpi e le sbucciature", Etty Hillesum, "Diario 1941 - 1943", Giacomo Debenedetti, "6 Ottobre 1943", Daniela Padoan, "Come una rana d’inverno", Giuliana Tedeschi, "Questo povero corpo", Elie Wiesel, "La notte

Biblioteca Dino Pieraccioni

"I film della memoria", un viaggio attraverso le immagini di alcuni fotogrammi dei più significativi film per adulti, bambini e ragazzi che hanno raccontato l’orrore dello sterminio programmato di interi popoli. L'installazione sarà visitabile in biblioteca da lunedì 24 gennaio al 5 febbraio e sarà accompagnata da una filmografia dedicata.

Biblioteca Villa Bandini

"Il Giorno della Memoria raccontato ai bambini e ai ragazzi", proposte di lettura per spiegare ai ragazzi la Shoah e il Giorno della memoria.

BiblioteCaNova Isolotto

Giovedì 27 gennaio, ore 17.30

Un mare grande da attraversare. Dal diario di Anna Frank alle rive del Mediterraneo

In diretta sulla pagina Facebook della Biblioteca

Chi sono le Anna Frank dei nostri giorni? Un viaggio tra passato e presente partendo dalla rilettura del diario di Anna Frank per arrivare alle attuali pagine dei migranti.

Ne parlano: Alessandro Martini - Assessore del Comune di Firenze, Mirko Dormentoni - Presidente Q4, Matteo Mazzoni - Direttore dell’Istituto Storico della Resistenza in Toscana, Enrico Fink - PresidenteComunità ebraica, Hicham Benbarek - testimone diretto, Liceo Artistico di Porta Romana sul Murales su Anna Frank, ne parlano Laura Pozzi -Dirigente, i professori Martini e Ghelli e Francesco Flora - studente.

Con la partecipazione delle scuole del Q4.

Matteo Allodi, disegnatore e fumettista, darà vita a delle illustrazioni sul tema della serata.

Modera l’incontro Beatrice Barbieri - Presidente della Commissione servizi educativi e culturali del Q4

La Biblioteca propone una bibliografia con romanzi e saggi per adulti, oltre ad una selezione di film sul tema. Consigli di lettura anche per bambini e ragazzi.

Biblioteca Filippo Buonarroti

Giovedì 27 gennaio, ore 17

Dalla diversità al razzismo

In occasione della Giornata della Memoria, la Biblioteca propone letture ad alta voce e proiezioni di immagini, destinate a tutta la famiglia (adulti, ragazzi e bambini), sui temi della diversità di genere, di pensiero, di religione, di aspetto fisico, di condizioni sociali ed economiche; a conclusione sarà proiettato un film di Radu Mihaileanu.

La partecipazione è gratuita su prenotazione telefonando al numero 055432506 o scrivendo a bibliotecabuonarroti@comune.fi.it

Si ricorda che dal 10 gennaio 2022 l'accesso nelle Biblioteche è consentito esclusivamente agli utenti possessori del GREEN PASS RAFFORZATO e un documento di identità, agli utenti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale. Per la partecipazione agli eventi nelle Biblioteche, è necessario indossare mascherine di tipo FFP2.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa