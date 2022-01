Guasto a Poggibonsi, intervento di Acque Spa ancora in corso

In riferimento al guasto verificatosi ieri, lunedì 24 gennaio, sulla rete idrica nel comune di Poggibonsi, Acque comunica che l’intervento di riparazione è ancora in corso. Le attività si confermano estremamente complesse sia a causa del punto in cui si è originata la rottura, sia per l’entità del guasto. Nel frattempo, è stato comunque possibile ripristinare il servizio anche a Salceto, mentre proseguono le mancanze d’acqua in via Andreuccetti e in via delle Piaggiole. Qui il ripristino del servizio, che avverrà in modo graduale una volta terminata la riparazione, è previsto entro le ore 20 di oggi, martedì 25 gennaio. Fino ad allora, rimarrà sempre a disposizione il punto di rifornimento idrico sostitutivo allestito in via delle Piaggiole. Scusandosi per i disagi, Acque ricorda che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa