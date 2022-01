Guasto alla rete idrica a Poggibonsi, lavori ancora in corso

In riferimento al guasto verificatosi ieri, lunedì 24 gennaio, sulla rete idrica nel comune di Poggibonsi, Acque comunica che a causa di nuove problematiche emerse nel corso delle attività di riparazione, i lavori sono proseguiti fino a tarda notte. Nel frattempo, grazie ad alcune manovre sulla rete, era stato possibile ripristinare il servizio per una ulteriore parte di utenze interessate dalle mancanze d’acqua.

Il lavoro è stato poi sospeso per la necessità di dover preparare un pezzo speciale, che sarà collocato nella mattina odierna. Per questo motivo, oggi, martedì 25 gennaio, proseguirà l’interruzione idrica a Salceto e nelle vie delle Piaggiole e Andreuccetti. Per limitare i disagi agli utenti, dalla tarda serata di ieri è stato allestito un punto di rifornimento idrico sostitutivo con un’autobotte posizionata in via delle Piaggiole, che rimarrà a disposizione fino al termine dei lavori. Al momento non è possibile stabilire l’orario di ripristino del servizio, che verrà reso noto con successivo comunicato.

Scusandosi per i disagi, Acque ricorda che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.