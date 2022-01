Incendia un cassonetto della spazzatura con la legna di una staccionata: denunciato 29enne

Alle ore 05.30 circa di stamattina, a seguito di richiesta pervenuta sul numero di emergenza 112 da un passante, i carabinieri sono intervenuti nei pressi dalla fermata 'Cascine – Olmi' dove era stata segnalata la presenza di un soggetto che stava incendiando alcuni cassonetti della spazzatura.

Sul posto gli operanti individuavano un uomo che, sulla base degli elementi raccolti sinora, è ritenuto responsabile di aver appicato il fuoco all’interno di un contenitore metallico per la raccolta dei rifiuti, utilizzando della legna recuperata rompendo la staccionata che delimita la vicina pista ciclabile.

Si tratta di un 29enne gambiano già sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune di Firenze per precedenti reati. È stato denunciato in stato di libertà per danneggiamento aggravato degli arredi urbani.