Incidente sul lavoro, operaio 51enne muore nell'Aretino

Un 51enne è morto dopo essere rimasto incastrato in una tramoggia nel Casentino. L'operaio lavorava in un impianto di produzione di materiale per edilizia a Bibbiena. L’incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri. Inutili i soccorsi. I carabinieri indagano sull'incidente.

Si tratta del secondo incidente sul lavoro per la Toscana nella sola giornata di oggi: ad Orbetello un operaio è caduto da una impalcatura ferendosi gravemente.