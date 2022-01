L'Abc Solettificio Manetti torna in campo: arriva Legnaia

Un mese e quattro gare rinviate dopo, l’Abc Solettificio Manetti si appresta finalmente a tornare in campo. E lo farà domani, mercoledì 26 gennaio, alle ore 21.15, nel recupero casalingo della 14° giornata di andata contro l’Olimpia Legnaia (arbitri Corso di Pisa, Buoncristiani di Prato). Pur con l’organico non ancora al completo, i ragazzi di Paolo Betti torneranno davanti al proprio pubblico con l’obiettivo primario di riprendere il ritmo partita dopo la lunga sosta forzata, provando a strappare due punti che sarebbero davvero importanti per ripartire con il piede giusto nel nuovo anno e riprendere fiducia dopo aver chiuso il 2021 con tre sconfitte per mano della Virtus Siena e delle due formazioni di Montecatini.

Di fronte un’Olimpia che, completamente rinnovata rispetto alla passata stagione, sta conducendo un campionato di vertice, come dimostra la classifica che vede i fiorentini di coach Zanardo al quarto posto in classifica dietro le due formazioni termali e lo Spezia. Una squadra tornata in campo già da due settimane, e reduce dalla doppia sconfitta rimediata per mano della Gema Montecatini e poi di Valdisieve nel derby fiorentino e che, dunque, arriverà al PalaBetti determinata a riprendere la corsa interrotta lo scorso 18 dicembre, quando si è congedata dal 2021 con la netta vittoria sulla Virtus Siena (74-59).

Si ricorda che, in base alla nuova normativa in vigore, l’ingresso al PalaBetti sarà consentito, fino al limite di capienza previsto, soltanto a coloro in possesso del Green Pass “rafforzato” e muniti di mascherina FFP2.

