Marciapiedi e strade a Pisa, si comincia da via Crispi

Proseguono i cantieri a Pisa, coordinati da Pisamo, per la manutenzione straordinaria di marciapiedi e asfalti nei vari quartieri cittadini. Domani, mercoledì 26 gennaio, prenderanno il via di lavori di riasfaltatura di via Crispi. Per consentire l’intervento il Comune ha disposto i seguenti provvedimenti di viabilità e sosta, validi da mercoledì 26 gennaio fino al prossimo 15 marzo:

- Via Crispi: Chiusura della corsia preferenziale eccetto veicoli adibiti al cantiere, con stato avanzamento lavori;

- Via Lavagna, intersezione via Crispi: Divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati per circa 50 ml al fine di consentire la svolta e circolazione dell’autobus a causa del restringimento di via Crispi

A Riglione è intanto terminato l’intervento di riasfaltatura di via Calatafimi, dove erano già conclusi i lavori per il rinnovo dei marciapiedi, mentre proseguono i lavori per il rifacimento dei marciapiedi su entrambi i lati di via Fiorentina. L’investimento dell’Amministrazione per rinnovare le infrastrutture pedonali per un totale di circa 750 metri quadrati, a cui si aggiunge il rifacimento dei manti stradali delle tre strade del quartiere di Riglione, ammonta complessivamente a 300 mila euro. Nel quartiere di Cisanello conclusi i lavori di riasfaltatura di via Redi e via Malagoli, mentre termineranno oggi quelli per il nuovo asfalto in via Cuppari.

Prosegue di pari passo anche l’intervento nel quartiere di Porta a Lucca, dove sono già stati realizzati oltre mille metri quadrati di marciapiede nuovo in via Fabio Filzi e prosegue il cantiere in via Randaccio, dove si vanno a completare altri 2.500 metri quadrati di marciapiede. Operai a lavoro anche sul Litorale dove sono in corso i lavori di rifacimento dei marciapiedi a Tirrenia di via dei Salici, via degli Alberi, via della Selva e via dei Gelsi e a seguire le asfaltature per un importo di 582mila euro.

