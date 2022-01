Militare trovato morto nella sede del Cisam di Pisa

È stato trovato morto nelle camerate del Cisam di San Piero a Grado il centro interforze di studi e applicazioni militari che in passato aveva anche un reattore nucleare al suo interno ora dismesso da anni. L'uomo, un militare dell'esercito, è morto con un colpo di pistola sparato dalla sua arma di ordinanza. Da quanto appreso l'ipotesi più probabile sarebbe quella del suicidio. L'allarme sarebbe scattato dopo aver udito il colpo. Inutile l'intervento del 118. Sulla vicenda si indaga.

