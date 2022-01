Nuove opportunità digitali a Marcialla: una comunità unita dalla fibra

Marcialla guarda al futuro e diventa smart. Sempre più connesso e protagonista della rivoluzione digitale, il borgo di campagna inizia a navigare ultraveloce. La fibra ottica di ultima generazione mette radici nella frazione, grazie ad un piano di azioni e accordi condivisi dai Comuni di Barberino Tavarnelle e Certaldo, che collaborano su più fronti per potenziare i servizi nella frazione, e l'investimento della Regione Toscana, realizzato da Open Fiber nell'ambito dei bandi Infratel del Piano Bul. Nella località, posta al confine tra i territori di Barberino Tavarnelle e Certaldo, le prestazioni di connessione si potenziano con una nuova infrastruttura in fibra ottica che garantirà a circa 300 cittadini e imprese, residenti e operativi nella località, l'accesso alla rete in banda ultra larga.

Nel concreto il processo di cablaggio dell'area, effettuato e completato da Open Fiber, offre ai cittadini l'opportunità di navigare ad una velocità di connessione fino a 1 GB al secondo. L'infrastruttura, messa in posa per le zone periferiche e borghi rurali, come Marcialla, è caratterizzata dalla modalità FTTH, Fiber to the home, ovvero con le terminazioni del cablaggio estese fino all'ingresso di ogni casa o immobile dell'area interessata dall'intervento.

“È un risultato importante che deriva dal lavoro condiviso e dal percorso di collaborazione che da tempo portiamo avanti nell'intento di favorire uno sviluppo sostenibile e unitario del territorio - dichiarano gli assessori ai Lavori pubblici Roberto Fontani per il Comune di Barberino Tavarnelle e Francesco Dei per il Comune di Certaldo - con l'introduzione di una tecnologia così avanzata nell'area collinare di Marcialla l'obiettivo è quello di annullare i divari tra le aree di campagna e i centri abitati ed estendere il più possibile e in forma omogenea la copertura della banda ultra larga in modo da garantire pari opportunità in termini di lavoro, crescita economica, socialità, istruzione". L'infrastruttura è di proprietà pubblica e sarà gestita in concessione per 20 anni dall'azienda di telecomunicazioni Infratel. I cittadini che ne faranno richiesta potranno scegliere il provider con il quale sottoscrivere regolare contratto di fornitura del servizio e potranno essere contattati dai vari gestori che collaborano nell'ambito di Open Fiber.

L'alta velocità di connessione, garantita da servizi stabili e idonei, significa per la frazione di Marcialla la creazione di un'importante occasione che favorisce condizioni di sviluppo e rilancio tecnologico ed economico. "Considerato il delicato momento che stiamo attraversando dal punto di vista sanitario e sociale - concludono gli assessori - il cablaggio di un'area decentrata come Marcialla si rivela strumento fondamentale in grado di garantire a chi vive nel piccolo borgo gli stessi servizi di chi risiede nelle grandi città, i cittadini potranno beneficiare di tutti i servizi più innovativi come lo streaming on-line HD e 4K, pensiamo ad esempio alle necessità legate allo smart working, alla didattica a distanza, al telelavoro, alla telemedicina e alle tante altre opportunità create dalla rete FTTH di Open Fiber”.

Fonte: Comunicato stampa congiunto Comuni di Certaldo e di Barberino Tavarnelle