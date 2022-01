Pnrr, Giani: "La proposta sulla semplificazione urbanistica deve andare avanti"

“La proposta di legge del Partito democratico per la semplificazione ed agevolazione delle procedure urbanistiche , deve andare avanti. Non vi sono interferenze con la legislazione posta attualmente a tutela dell’ambiente”. Lo afferma il presidente della regione Eugenio Giani condividendo l’impostazione del testo di legge presentato dal gruppo del Pd in Consiglio regionale e la linea del capogruppo Vincenzo Ceccarelli che sostiene che andrà avanti nella semplificazione “facendo le modifiche necessarie per adeguare la proposta del Pd alle osservazioni fatte dagli uffici legislativi”.

La Pdl, lo ricordiamo, prevede un percorso semplificato , anche se transitorio, per i progetti di opere pubbliche da finanziare con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)

“Ritengo - prosegue il presidente Giani- l’intervento del gruppo Pd importante e positivo. Sono state fatte polemiche - aggiunge - perché la proposta di legge presentata poteva avere degli aspetti che andavano ad interferire con leggi nazionali, riferite all’ambiente o anche con leggi regionali, come la legge Marson. Ma – precisa Giani- voglio fugare ogni dubbio: non ci sarà interferenza, ma armonia fra queste legislazioni. Il testo di legge presentato dal Pd, e Ceccarelli lo dice, sarà modificato per porlo in armonia col sistema di legislazione urbanistica ambientale, sia a livello regionale che nazionale. Non vi sono dunque problemi sul piano dei contrasti di valori e intenti La proposta di legge - conclude Giani- deve andare avanti e trova la condivisione della giunta”.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa