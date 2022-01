Sant'Anna di Pisa: letture e immagini per la Giornata della Memoria

Ricordare è interpretare il presente e preparare il futuro: in occasione della Giornata della Memoria, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa prevede per giovedì 27 gennaio (ore 15.00 in aula magna e in diretta su Facebook e YouTube) un evento corale con letture e immagini, per andare al cuore e alla mente, con la partecipazione di allieve, allievi, docenti. In apertura sono previsti gli interventi di Michele Emdin e di Barbara Henry, rispettivamente docente di Cardiologia e docente di Filosofia politica alla Scuola Superiore Sant'Anna; l'evento si chiude con il messaggio della Rettrice Sabina Nuti.

“E’ avvenuto, quindi può accadere di nuovo: è questo il nocciolo di quanto abbiamo da dire”, come scriveva Primo Levi nell'ultima opera “I sommersi e i salvati”, per ricordare la sua esperienza di prigioniero nel campo di sterminio nazista di Auschwitz, sottolineando l’importanza del ricordo. In occasione della Giornata della Memoria di giovedì 27 gennaio, Barbara Henry e Michele Emdin hanno invitato le allieve e gli allievi, Francesco Morosi, assegnista di ricerca dell’Università di Pisa, già coordinatore nel 2021 di “Zakhor – ricorda”, gli artisti Gianni Lucchesi, Ursula Ferrara, Chiara Evangelista a proporre un contributo con letture e immagini, per proseguire la riflessione e la ricerca del “Laboratorio della Memoria”, che si è avviato nel 2018, grazie al contributo dei tre atenei di Pisa e della Scuola IMT Alti Studi Lucca.

Era, infatti, il 15 ottobre 2018 quando, in occasione dell'ottantesimo anniversario delle leggi razziali firmate da Vittorio Emanuele III a Pisa il 5 settembre 1938, la Scuola Superiore Sant'Anna e la Scuola Normale Superiore hanno organizzato una giornata di confronto tra allieve, allievi e docenti di tutti e tre gli atenei pisani per ricordare le vite sospese o spezzate di studentesse, studenti, docenti ebrei espulsi dall'Università di Pisa e dalla Scuola Normale Superiore. Quella giornata di confronto si è tenuta sotto l'egida di “San Rossore 1938”, programma che, nel 2018, ha compreso tutte le iniziative culminate nella “Cerimonia del Ricordo e delle Scuse”, promossa dal Rettore dell’Università di Pisa, con la Scuola Superiore Sant'Anna e la Scuola Normale Superiore.

Nel 2021, a distanza di tre anni da quella giornata, “Vite sospese. 1938: Università ed ebrei a Pisa”, il libro che ha raccolto le testimonianze di quella giornata - curato da Michele Emdin, Barbara Henry della Scuola Superiore Sant'Anna e Ilaria Pavan, docente di Storia Contemporanea della Scuola Normale Superiore, edito dalla Pisa University Press - ha vinto il “Premio Giacomo Matteotti 2021”, sezione Saggistica, indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Giovedì 27 gennaio il "Laboratorio della Memoria" aggiunge un nuovo capitolo alle sue attività.

Il programma della Giornata della Memoria 2022, alla Scuola Superiore Sant'Anna, è il seguente.

Introduzione di Michele Emdin e Barbara Henry.

Immagini della memoria. Gianni Lucchesi: Il viaggio; Ursula Ferrara: Il valzer di Ester; Chiara Evangelista, Francesco Morosi, Silvia Sperianin: La vertigine della lista.

Leggono: Fabio Sappino da “Sono stato un numero”, Andrea Riccardi; Giorgio Motisi: “Numeri”, Annick Emdin; Francesco Morosi dall’ “Istruttoria”, Peter Weiss; Lara Camerini da “La banalità del male”, Hannah Arendt; Matteo Landi da “Gli uomini con il triangolo rosa”, Heinz Heger; Giorgia Panichella da “Cerio”, Primo Levi; Agnese Gulina da “Un adolescente in lager” di Marcello Martini; Francesco Ceccarelli: “Rukelie”, Pietro Millanta; Alex Isacov da “La notte”, Elie Wiesel; Michele Emdin: “Il dolore di mio padre”, da “Vite sospese”, M. Emdin, I. Pavan, B. Henry.

A seguire, la Rettrice Sabina Nuti conclude l'incontro con un suo messaggio.

La presenza delle colleghe e dei colleghi è particolarmente gradita. Accesso con Green Pass, secondo il protocollo anti Covid-19.

