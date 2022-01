Scandicci, un altro prodotto della 'cantera' Blues all'esordio in Serie D

Un'altra 'pianticella' Blues arrivata nel calcio 'dei grandi'. Domenica l'ennesimo esordio in Serie D con lo Scandicci per un ragazzo cresciuto nella 'cantera' Blues: si tratta di Michelangelo Toti, difensore classe 2004.

Toti, partito dai Giovanissimi dello Scandicci, è uno dei ragazzi che con merito ha fatto il percorso nel Settore Giovanile

Blues per poi arrivare in Prima Squadra. Il meritato esordio per Michelangelo, da tempo aggregato al gruppo di mister Rigucci, è arrivato domenica durante Scandicci-Tiferno Lerchi.

Ennesima conferma di come la società Blues creda fermamente nella valorizzazione dei ragazzi cresciuti nel settore

giovanile: da Timperanza a Francalanci, passando per Ficini, tanti i ragazzi provenienti dalla 'cantera' Blues che anche quest'anno compongono l'ossatura della Prima Squadra dello Scandicci. E tanti i giovani (oltre a Toti anche Gianassi, Bruni, Ongaro, Bartolozzi,

Grillo e non solo) aggregati con continuità al gruppo di RIgucci.

Fonte: Ufficio Stampa