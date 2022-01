Stagione Busoni, il giovane talento del piano Elia Cecino in concerto a Empoli

Il secondo appuntamento dell’anno con la stagione concertistica del Centro studi musicali “Ferruccio Busoni” spalanca le porte a un giovane, ma già affermato talento. Sarà infatti il pianista Elia Cecino, classe 2001, a esibirsi in un recital di pianoforte che si terrà venerdì 28 gennaio 2022, alle 21, al Teatro Shalom, via Busoni, e che lo vedrà impegnato in una serie di pagine pianistiche di indubbio impatto sul pubblico, sia per qualità estetica, sia per virtuosismo tecnico.

In programma una serie di capolavori di Franz Liszt come il Valse de Faust de Gounod, Tre sonetti del Petrarca e la Sonata-Fantasia “dopo una lettura di Dante”: cinque brani estremamente suggestivi e coinvolgenti, che intendono trasmettere i vibranti sentimenti e le emozioni provocate dalla lettura di grandi poeti.

Nella seconda parte del concerto, la Sonata SZ 80 di Béla Bartók, composta nel 1926, a sancire l’ingresso del compositore ungherese nell’olimpo dei grandi Maestri della prima metà del Novecento e un omaggio all’empolese prediletto con l’esecuzione del Diario Indiano di Ferruccio Busoni, composto nel 1915 come resoconto musicale delle tournée americane, in omaggio ai canti e ai ritmi dei nativi americani, che per Busoni costituivano una fonte cristallina e di ispirazione musicale.

Il direttore artistico Lorenzo Ancillotti esterna la propria soddisfazione: "Una tradizione virtuosa del Centro Busoni consiste proprio nell’offrire uno spazio ai giovani talenti della musica ed affiancarli nel cartellone ai nomi più celebri del concertismo internazionale. Elia Cecino è tuttavia molto più che una promessa, ormai è una certezza e il suo curriculum di esperienze lo rende uno dei nomi più interessanti della sua generazione. Ho molto piacere nel ringraziarlo anche per aver inserito nel programma, già di per sé difficilissimo, il cameo busoniano del Diario indiano, una piccola raccolta di quattro brani che dimostrano la consueta curiosità del nostro Ferruccio nei confronti delle culture diverse".

Elia Cecino comincia lo studio del pianoforte a nove anni con Maddalena de Facci, diplomandosi nel 2018 presso il Conservatorio di Cesena. Nel 2020 ottiene il diploma di specializzazione dell’Accademia del Ridotto di Stradella, studiando con Andrzej Jasinski e attualmente si sta perfezionando con Elisso Virsaladze presso la Scuola di Musica di Fiesole. Si è affermato in numerosi concorsi internazionali, tra i quali spiccano il Viñes di Lleida, Ciudad de Ferrol, Premio Venezia, Pozzoli di Seregno, Casagrande di Terni, Schumann di Düsseldorf, Luciani di Cosenza, Città di Albenga, Bajic di Novi Sad, Chopin di Budapest, Marciano di Vienna, Brunelli di Vicenza, Bramanti di Forte dei Marmi. Dal 2014 si esibisce con continuità in recital solistici e cameristici, spaziando nel repertorio, presso importanti sale, quali il Teatro Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia, la Fazioli Concert Hall di Sacile, il Teatro Olimpico di Vicenza, la Sala dei Notari di Perugia, il Conservatorio di Bolzano, la Sala dei Giganti di Padova, l’Auditorium della Gran Guardia e Società Letteraria di Verona, il Palazzo dei Nobili di Catanzaro, Casa Mozart a Rovereto, la Gesellschaft für Musiktheater di Vienna, l’Istituto di cultura italiana di Amburgo, il Sanatorium Marconi di Busko-Zdròj, il Palatul Culturii Iasi, l’Aula de Cultura de Murcia, e molti altri.

Nel 2016 ha preso parte a un tour di concerti negli Stati Uniti e si è esibito da solista con la Simfònica del Vallès, Sinfónica de Galicia, Düsseldorf Symphony, Sichuan Philarmonic, Bacau Philarmonic, FVG Orchestra, Orchestra Vivaldi di Morbegno, Joven Orquesta Leonesa, Orchestra Concentus Musicus Patavinus e Orchestra San Marco di Pordenone. Nel 2020 Suonare Records pubblica il primo CD dedicato a Beethoven e Skrjabin; un secondo album monografico su Chopin viene pubblicato da Onclassical l’anno successivo. Sue interpretazioni e interviste sono state trasmesse da Rai Radio 3, Radio Popolare, Rai FVG e Radio MCA.

I biglietti (intero € 12,00, ridotto € 10,00 per under 26, over 65, Soci Unicoop-Firenze) sono acquistabili presso la Libreria Rinascita, Bonistalli Musica, o online su www.eventbrite.it.

Per ulteriori informazioni si consiglia di contattare il Centro studi musicali “Ferruccio Busoni” (0571/711122 - csmfb@centrobusoni.org) e di seguire le omonime pagine Facebook e Instagram.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa