Domenica 30 gennaio prossima torna la “Maratonina Città di Vinci”, arrivata alla XXXV edizione. La manifestazione è organizzata dall’Atletica Vinci e vede il supporto del comitato Uisp Empoli Valdelsa e il patrocinio del Comune di Vinci. Dopo lo stop forzato dello scorso anno, l’Atletica Vinci - che fa parte anche del Settore di Attività Atletica Leggera Uisp, costituito pochi mesi fa - ha deciso di confermare l’evento per quest’anno, profondendo un grande sforzo organizzativo e dimostrando la volontà e la capacità di superare le difficoltà imposte dalla fase di emergenza pandemica. Proprio a questo proposito sono state studiate e messe in atto tutte le misure di sicurezza necessarie, adottando i protocolli sanitari previsti dai decreti.

Come di consueto la manifestazione prevede un corsa podistica competitiva a carattere regionale di 14,9 km, che seguirà lo stesso percorso previsto nelle precedenti edizioni, o in alternativa una passeggiata ludico-motoria di 6 km. Quest’anno, per evitare assembramenti e facilitare l’organizzazione, è stato deciso di aprire alla possibilità di preiscriversi attraverso il sito www.cronorun.it: una possibilità che è stata colta già da oltre 300 partecipanti.

«Ce l’abbiamo messa tutta per riuscire a garantire lo svolgimento della manifestazione quest’anno - spiega Antonio Iebba, presidente dell’Atletica Vinci - non è stato facile, vista la situazione sanitaria degli ultimi due mesi. Ma siamo veramente felici che si torni a correre la maratonina, dopo oltre un anno di blocco e con molti eventi che in queste settimane sono stati di nuovo cancellati. Ovviamente abbiamo adottato tutte le misure necessarie con l’obiettivo di garantire al massimo la sicurezza di tutti».

A tutti i partecipanti, infatti, sarà richiesto il Super Green Pass, oltre al certificato medico di idoneità allo svolgimento delle disciplina atletica. Inoltre, quest’anno non saranno disponibili i servizi di spogliatoio, docce e deposito borse. Prima dell’ingresso nell’area di accoglienza sarà misurata la temperatura a tutti e sarà obbligatoria la mascherina nell’area accoglienza, nella zona di riscaldamento pre-gara e nei primi 500 metri di gara.

«L’organizzazione di momenti come questo è fondamentale - afferma Arianna Poggi, presidente Uisp Empoli Valdelsa - sia per l’aspetto sportivo e motorio, sia per quello della socialità e delle relazioni tra le persone. Questo è da sempre l’obiettivo della nostra associazione, condiviso anche dalle società sportive che collaborano con noi. Il rispetto delle regole e della sicurezza è imprescindibile, ma è importante tornare a muoversi e a farlo insieme».

«Vorrei ringraziare l’Atletica Vinci, che ha fatto un lavoro straordinario - commenta Gabriele Scali, responsabile del Settore di Attività Atletica Leggera Uisp Empoli Valdelsa - in una fase come questa riuscire a organizzare una manifestazione di questo tipo è dimostrazione di grande coraggio e volontà. Mi auguro che la buona riuscita di questa iniziativa sia da stimolo ad altre società per rimettersi in moto e ripartire».

Il ritrovo per la “Maratonina Città di Vinci” è per domenica mattina alle 8 presso la palestra comunale in piazza Garibaldi. La partenza è fissata alle 9,15 da via Fucini ed è previsto un ristoro con prodotti confezionati.

Fonte: UISP COMITATO TERRITORIALE EMPOLI VALDELSA APS