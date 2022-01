Torna Piccolo genio per la gioia dei bambini

Sesta edizione della rassegna teatrale Piccolo genio dedicata ai bambini, che presenta un programma molto interessante.

Gli spettacoli si terranno nel teatro di Vinci la domenica pomeriggio e sono quattro gli appuntamenti da segnare nel calendario: 30 gennaio e 6-20-27 febbraio.

Piccolo genio è promosso dal comune e assessorato alla cultura di Vinci con la direzione artistica della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro insieme a Fondazione Toscana Spettacolo onlus e con il sostegno di Unicoop Firenze.

«Piccolo genio è una rassegna particolare perché offre al suo pubblico l’occasione di esercizi mirati a coinvolgere direttamente i piccoli spettatori nello sperimentare in prima persona il gioco teatrale. Si tratta di un format di programmazione per il pubblico delle famiglie unico nel panorama regionale, che coinvolge i bambini dentro e fuori la scena. Ringrazio Giallo Mare Minimal Teatro e Fondazione Toscana Spettacolo per aver programmato una serie di spettacoli così interessanti e per aver organizzato tutto nel miglior modo possibile, anche considerata la situazione legata all’emergenza Covid» così Sara Iallorenzi, vice sindaco di Vinci con delega alla cultura, presenta la rassegna Piccolo genio.

« In questa fase sanitaria e sociale regolata dai distanziamenti e dalla mediazione dei monitor, è davvero un contributo prezioso quello che a Vinci riporta in teatro le famiglie e coinvolge i più piccoli in esperienze e scoperte laboratoriali per avvicinare l'arte alla quotidianità e alimentare la curiosità dei bambini e delle bambine - dichiara la presidente di Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Cristina Scaletti - Mi auguro che la rassegna Piccolo genio, che si conferma per qualità e varietà delle proposte un tassello del teatro ragazzi fondamentale sul nostro territorio, possa essere animata dalla partecipazione e dal coinvolgimento del giovane pubblico. Un modo per tornare a vivere l'arte sin da piccoli».

« Allargare l'offerta del teatro per i piccoli spettatori, fornire occasioni di condivisione culturale per le famiglie, proporre spettacoli godibili per adulti e bambini è la cifra stilistica di una rassegna che si conferma come appuntamento di richiamo e arricchimento per la comunità di Vinci e non solo - commenta il direttore della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Patrizia Coletta - Quattro appuntamenti domenicali che permetteranno di vivere il teatro, le sue storie e le sue creazioni anche attraverso una multidisciplinarità artistica e progettuale in cui il gioco artistico sarà il protagonista di un apprendimento fatto di scoperte e divertimento».

«Teniamo molto a questa rassegna, è un momento difficile ma il teatro è un luogo sicuro dove ci si diverte, si ascoltano e si vedono storie ma in sicurezza- spiega Renzo Boldrini, direttore della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro-. Piccolo genio ormai è una rassegna consolidata e apprezzata dal pubblico perché offre spettacoli di grande qualità con compagnie teatrali di provata esperienza, inoltre permette ai bambini di giocare dopo lo spettacolo grazie a un laboratorio poetico/scientifico dove alambicchi e provette sono sostituiti dalle tecniche del gioco teatrale per esplorare con grandi e piccini le emozioni che scaturiscono dall’incontro con i grandi personaggi delle fiabe di tutti i tempi».

Si comincia domenica 30 gennaio con lo spettacolo della compagnia uno teatro soc.Coop/Stilema Canzoncine un po’…bambine, età consigliata dai 3 agli 8 anni.

Una carrellata di canzoni e filastrocche musicate originali, scritte cantate e recitate da

Silvano Antonelli per e sull'infanzia, che prendono spunto dalla vita e dai pensieri dei bambini. Ascoltare i bambini e le loro affermazioni o domande, spesso spiazzanti per la loro ingenuità, suggerisce tematiche o metafore che rimandano a temi universali. I bambini sono dei veri e propri filosofi della vita quotidiana. Se ci soffermiamo ad ascoltarli potremo essere degli educatori e forse anche degli adulti migliori.

In questo spettacolo saranno le paure, i sogni, i desideri, le attese, le speranze dell'infanzia ad

essere oggetto di piccole poesie in musica.

Si prosegue domenica 6 febbraio con C’era una volta piena i stelle- Cappuccetto Bang Bang di Giallo Mare Minimal Teatro, domenica 20 febbraio Pollicino Pop di Teatro Invito e gran finale domenica 27 febbraio con I musicanti di Brema produzione Teatro Perdavvero/Accademia perduta Romagna Teatri.

Al termine di ciascuna delle performance esercizi e giochi geniali, grazie all’aiuto del professor Trovagenius e della professoressa Sottutio, scienziati divertenti e un po’ matti, i piccoli spettatori potranno conquistare il diploma di “Piccolo genio”.

Gli spettacoli sono in programma alle 16.30 al Teatro di Vinci (via Pierino da Vinci 27) e il costo del biglietto è di 6 euro per il singolo evento, 15 euro per l'abbonamento ai quattro spettacoli.

Sono previste riduzioni per i soci Coop, che pagheranno 5 euro a spettacolo o 13 per l'abbonamento.

Biglietti in vendita dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00 presso il Minimal Teatro, via P. Veronese 10 a Empoli. Si possono acquistare un massimo di cinque biglietti a persona.

In ottemperanza a quanto stabilito dal decreto legge del 24/12/2021, queste le norme vigenti in materia di Covid-19 per l’accesso a teatro per gli over 12 anni l’accesso sarà consentito solo dietro presentazione di green pass rafforzato; non saranno ammesse mascherine chirurgiche e di comunità, SOLO FFP. L’obbligo di FFP2 è stabilito per gli over 6 anni.

Chi non fosse in possesso di Green pass rafforzato o di mascherina FFP2 non potrà accedere a teatro.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’ufficio turistico del Comune di Vinci tel. 0571 933285 e mail terredelrinascimento@comune.vinci.fi.it oppure Giallo Mare Minimal Teatro tel. 0571 81629 – 83758 e mail info@giallomare.it.

Fonte: Ufficio stampa Giallo Mare Minimal Teatro