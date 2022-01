Vlahovic alla Juve? l'opposizione dei tifosi viola sfocia in striscioni di minacce e offese

Le voci di un passaggio da viola a bianconero per l'attaccante serbo Dusan Vlahovic si fanno sempre più insistenti. Sono in corso le trattative che potrebbero portare l'attuale giocatore della Fiorentina nella rosa della Juventus e l'attesa scatena l'opposizione dei tifosi.

Non sarebbe la prima volta che la squadra di Firenze perde uno dei suoi giocatori di punta, per un trasferimento nel club piemontese. Ma cresce la tensione, e le parole si fanno ostili in alcuni striscioni appesi fuori dal Franchi dai tifosi viola, in vista dell'imminente cessione.

"Il rispetto non si conquista con i goal. Vlahovic gobbo di me***!" è una delle scritte apparse fuori dallo stadio. Certamente c'è chi non l'ha presa bene, e il sentimento di alcuni è sfociato in rabbia ed esternazioni offensive, riprese in alcune foto che stanno facendo il giro sui social, come in un altro striscione rivolto al giocatore addirittura dal tono minatorio, "le tue guardie non ti salveranno la vita".

Gli autori degli striscioni, che fanno riferimento anche alla nazionalità del giocatore definendolo "zingaro", tornano a far parlare i giornali della tifoseria viola per fatti spiacevoli. Solo pochi mesi fa, le offese razziste a Kalidou Koulibaly al termine di Fiorentina-Napoli, partita giocata domenica 3 ottobre 2021. Identificato il tifoso responsabile delle offese contro il difensore dei partenopei, a suo carico è stato emesso un Daspo di cinque anni. Ancora più recenti, i fatti legati alle molestie subite dall'inviata Greta Beccaglia. Fuori dallo stadio Castellani, mentre stava intervistando i tifosi nel post partita Empoli-Fiorentina, il 27 novembre la cronista è stata raggiunta in diretta da un tifoso sempre della Fiorentina, che le ha toccato il fondoschiena. Tutti episodi che certamente non definiscono un'intera categoria di tifosi, ma che riportano gli appassionati viola sulle cronache, ancora una volta per vicende prive di lode.