Aiutate 53 famiglie indigenti nel 2021 grazie all'impegno di Misericordia e Comune di Montespertoli

La conclusione di un anno di lavoro porta sempre con sé un'analisi dei risultati per portare ad una quantificazione oggettiva. Quel che è chiaro è che l'impegno, l'amore e la dedizione della Confraternita di Misericordia di Montespertoli rimane costante negli anni ma quest'aiuto prezioso che porta alle tante famiglie di Montespertoli si è concretizzato ancora di più con l'affiancamento dell'Amministrazione, insieme al Banco Alimentare della Toscana, di Re.So Recupero Solidale di Empoli, delle parrocchie con il Cesto della Carita, del Mercagas locale e dell'iniziativa Un Frutto al Giorno che vive delle donazioni di tanti generosi cittadini.

"Questa generosità ci ha consentito di svolgere un servizio importante alle tante famiglie in gravi difficoltà in questo periodo, sono state raggiunte nel 2021 ben 53 famiglie, a volte con pacchi saltuari di qualche mese a volte con periodi più lunghi, in altri casi abbiamo famiglie continuative che da anni tutti i mesi vengono a ritirare il pacco alimentare." spiegano i referenti della Confraternita "Il nostro vuol essere un significativo contributo a tante famiglie, un servizio che la Misericordia di Montespertoli porta avanti da oltre 10 anni con passione amore ed entusiasmo. Quest’anno un ringraziamento particolare va rivolto all’Amministrazione Comunale che con grande sensibilità ha devoluto dei fondi specifici per l’acquisto di prodotti a favore delle famiglie bisognose".

"La stretta relazione che lega la Misericordia con il Comune è caratterizzata da quotidiane collaborazioni per la gestione di progetti rivolti alla comunità con l'obiettivo condiviso di ampliare, promuovere e creare reti sempre più adeguate che possano rispondere puntualmente ai crescenti e nuovi bisogni che emergono dalle famiglie più fragili." aggiunge l'Assessore al Sociale, Daniela Di Lorenzo.

Il ritiro più importante della Misericordia avviene dal Banco Alimentare della Toscana a Firenze con prodotti a lunga conservazione per poi seguire con il ritiro quindicinale al Re.So di Empoli per la frutta e verdura e grazie ad una decina di volontari sempre pronti e impegnati nella singola preparazione dei pacchi la Dispensa Alimentare aiuta sia famiglie italiane (31%) che straniere (69%).

Mediamente ogni mese vengono aiutate 128 persone, con alimenti a lunga conservazione, alimenti freschi (mozzarelle, formaggi) frutta e verdura. Nel corso del 2021 gli aiuti sono venuti dal Banco Alimentare della Toscana con 1176 kg (7%) con prodotti generici donati dai grandi magazzini (Colletta) e sempre dal Banco Alimentare della Toscana i prodotti Fead (fondo comunitario europeo) pari a 7995 kg. (48%) mentre i prodotti della nostra Dispensa Alimentare distribuiti ammontano a 7515 kg. (45 %).

I prodotti consegnati alle famiglie nel 2021 sono 16.686 kg. Nell’anno appena concluso sono stati fatti interventi all’infuori delle consegne periodiche mensili anche 60 pacchi alimentari con prodotti del magazzino nel paese aiutando famiglie in estremo bisogno.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa