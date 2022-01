Apre il nuovo negozio di Filomena Sprovieri a Pomarance: e assume una dipendente

Non solo assumere un dipendente nel dicembre 2020 in piena pandemia, ma adesso rilevare una nuova attività quando la situazione è sicuramente migliorata ma ancora di piena emergenza. Protagonista di questa storia è Filomena Sprovieri, già titolare con il marito Marco Merlini del Caffè dello Sport, che ha appena inaugurato sempre in piazza Sant’Anna a Pomarance il negozio di abbigliamento Civico 22.

Filomena Sprovieri, vicepresidente Valdicecina di Confesercenti Toscana Nord, era stata premiata proprio dall’associazione in occasione del Gran Galà 2021 con il riconoscimento “Cuore di impresa” come riconoscimento per la scelta di assumere nel suo bar una dipendente nel periodo più duro della pandemia ed in pieno lockdown. Adesso ha deciso di investire in una nuova attività, vicino al suo bar, che vende abbigliamento uomo e donna. Anche in questo caso, però, ha pensato alla dipendente Arianna Masi che lavorava nella precedente gestione assumendola.

“Filomena ha sicuramente il piglio dell’imprenditrice – spiega il coordinatore Valdera Valdicecina di Confesercenti Toscana Nord, Claudio Del Sarto, che ha portato il saluto dell’associazione a questa nuova attività – investendo in una realtà come Pomarance in cui il commercio tradizionale è ancora fondamentale. Imprenditrice che, come giusto che sia, conosce bene l’importanza di affidarsi a collaboratori motivati e professionali. Assumere infatti la dipendente dell’attività che era presente prima del suo arrivo, va in questa direzione. Siamo davvero orgogliosi – conclude Claudio Del Sarto – del lavoro di Filomena anche come rappresentante sindacale di una realtà importante come Pomarance e di tutta la Valdicecina”.

Fonte: Confesercenti Toscana Nord - Ufficio stampa