Offerte di lavoro, un posto all'Economato del Comune di Empoli a tempo indeterminato

Nell’apposita sezione dedicata ai ‘Bandi di concorso’ nella home page del sito istituzionale del Comune di Empoli, è stato pubblicato un avviso per procedura di mobilità volontaria ex articolo 30 D.Lgs 165/2001 per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Categoria D profilo professionale di “Istruttore Amministrativo Direttivo” da assegnare al settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici – Servizio Economato, mediante passaggio diretto tra Amministrazioni.

Il personale interessato troverà termini e modalità di presentazione della domanda nella sezione dedicata al link

https://storico.comune.empoli.fi.it/Pretorio/concorsiaperti.html .

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata entro e non oltre il 24 febbraio 2022.

Tutte le comunicazioni alle candidate e ai candidati saranno consultabili e visibili solo sul sito internet del Comune di Empoli, www.empoli.gov.it, sempre alla pagina ‘Bandi di Concorso’.

I colloqui saranno condotti soltanto in modalità telematica, tramite la piattaforma ‘Zoom Meeting’, il giorno 8 marzo 2022 a partire dalle 9.30.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa