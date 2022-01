Camminate della Memoria, lo storico Paolo Santini conduce nei luoghi della Liberazione

Quest’anno alle consuete “Camminate della Salute”, si aggiunge anche un programma di passeggiate che hanno come filo conduttore storia e la memoria. Uisp Empoli Valdelsa e Sezione Soci Coop di Empoli, infatti, hanno organizzato un calendario di “Camminate della Memoria” che si svolgeranno in alcuni comuni dell’Empolese e che saranno guidate dallo storico Paolo Santini attraverso i luoghi simbolo della repressione, della guerra, della Resistenza e della Liberazione.

«Insieme alla Sezione Soci Coop di Empoli, con cui abbiamo una collaborazione lunga e consolidata- afferma Arianna Poggi, presidente Uisp Empoli Valdelsa - abbiamo voluto proporre un ciclo di passeggiate alla scoperta della memoria del nostro territorio, in particolare di quella legata al periodo forse più travagliato del secolo scorso tra la prima e la seconda guerra mondiale. Oggi più che mai uno sguardo retrospettivo su ciò che è stato è importante per poter leggere la realtà odierna e, da questo punto di vista, le nostre città sono dei veri e propri musei parlanti. La proposta che facciamo è quella di camminare alla scoperta dei fatti storici della città con una guida esperta, legando insieme conoscenza movimento fisico e socialità, che sono le stelle polari della nostra attività».

Il primo appuntamento, proprio a ridosso della “Giornata della Memoria”, è per sabato 29 gennaio prossimo. La prima “Camminata della Memoria” avrà luogo a Empoli e si snoderà attraverso un percorso cittadino, che toccherà diversi luoghi simbolo del periodo che va dal Ventennio alla Liberazione.

«Cominceremo dal monumento di viale IV Novembre realizzato da Gino Terreni e dedicato al bombardamento di Santo Stefano - illustra Paolo Santini, storico che guiderà le camminate - per poi toccare altri punti: parco della Rimembranza, piazza XIV Luglio, piazza del Popolo, piazza della Vittoria e l’area della ex Vetreria Taddei. Durante il percorso faremo diverse soste per scoprire la storia di questi luoghi e il perché sono così importanti per la memoria cittadina».

Il programma delle “Camminate della Memoria” vedrà poi altri tre appuntamenti: il 30 aprile nel comune di Montelupo, il 21 luglio ancora a Empoli e il 3 settembre a Cerreto.

Il primo appuntamento, come detto, è per questo sabato 29 gennaio con ritrovo al circolo Arci Cascine, in via Meucci a Empoli, alle 15. Il percorso sarà prevalentemente pianeggiante e la camminata avrà una durata di circa due ore. È consigliato un abbigliamento idoneo alla stagione e scarpe comode.

È obbligatoria la prenotazione, dal momento che per garantire la sicurezza di tutti il numero di partecipanti è limitato. Si può prenotare telefonando al 331/1338460 oppure attraverso il sito www.coopfirenze.it/camminate.

Fonte: Uisp Empoli Valdelsa