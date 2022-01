Camper vaccinali a scuola, gli appuntamenti nell'Asl Sud Est

Partono a fine mese anche nell’Asl Toscana sud est i camper vaccinali per le scuole nella fascia 5- 11 anni. Si tratta di un’iniziativa lanciata dalla Regione Toscana, nell’àmbito del progetto GiovaniSì di sensibilizzazione alla vaccinazione, per favorire la copertura vaccinale nei bambini in età pediatrica che, secondo quanto previsto dalla circolare del ministero della Salute 56429 del 7 dicembre 2021 possono ricevere il vaccino.

I camper, messi a disposizione dalle associazioni del territorio e dalla Asl, saranno presenti dalle 12 alle 17 davanti alle scuole aderenti, negli orari in cui è prevista l’uscita dalle lezioni dei bambini del mattino o del pomeriggio e saranno disponibili, con personale Asl, anche nei giorni festivi, in base a un calendario che sarà reso presto disponibile. I bambini dovranno avere la loro tessera sanitaria ed essere accompagnati da entrambi genitori da un solo con la delega del genitore non presente.

L’accesso sarà diretto e non occorrerà la registrazione sul portale, ma trattandosi di dosi pediatriche si specifica che soltanto la fascia 5-11 anni potrà usufruirne.

Hanno aderito all’iniziativa dieci istituti comprensivi della provincia di Siena, cinque di Arezzo, cinque di Grosseto, per un totale di quasi 6000 bambini che avranno, così, la possibilità di aumentare le loro difese immunitarie contro il virus e contribuire come parte attiva alla battaglia contro il Covid-19 nella speranza di recuperare al più presto la libertà di socializzare, fare sport, festeggiare compleanni e tutte quelle attività legate alla felicità dell’infanzia.

Elenco degli Istituti comprensivi scolastici aderenti suddivisi per provincia

Siena

Siena – Cecco Angiolieri

Abbadia San Salvatore – Leonardo da Vinci

Castelnuovo Berardenga – G. Papini

Chianciano Terme – F. Tozzi

Monteroni d’Arbia – Renato Fucini

Piancastagnaio – Istituto comprensivo

San Gimignano – Folgore

Sinalunga/Pieve di Sinalunga/Bettolle – John Lennon

Torrita di Siena – G. Parini

Arezzo

Terranuova Bracciolini - Istituto Giovanni XXIII

Poppi – Istituto Comprensorio

Civitella in Valdichiana – Istituto Martiri di Civitella

San Giovanni Valdarno - Istituto Masaccio

Monte San Savino - Istituto Andrea Sansovino

Grosseto

Civitella Paganico - Istituto comprensivo

Roccastrada - Istituto Leopoldo di Lorena

Gavorrano/Scarlino – Istituto Falcone/Borsellino

Grosseto – Istituto comprensivo IV

Monte Argentario/Giglio – Istituto comprensivo

Fonte: Azienda Usl Toscana sud est - Ufficio stampa