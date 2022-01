Giorno della Memoria, Nardella: "Onoreremo i valori della lotta all'antisemitismo"

“Nel Giorno della memoria il Comune di Firenze onorerà con il massimo impegno i valori più autentici della lotta all’antisemitismo e al negazionismo storico, ricordando altresì il contributo di vite umane alla liberazione della città contro i nazifascisti, e rilanciando progetti di assoluta importanza, come quelli rivolti in particolare ai giovani”. Lo ha detto il sindaco Dario Nardella in vista del Giorno della memoria che sarà celebrato domani.

“Mi preme ribadire che questa amministrazione comunale ha sempre fatto propri i contenuti e i principi della dichiarazione di IHRA – International Holocaust Remembrance Alliance - ha continuato il sindaco -, cercando di metterli in pratica nella propria azione quotidiana di promozione della memoria in città. Con lo stesso impegno continueremo anche in futuro ad attuare la dichiarazione con iniziative e atti di valore formale e sostanziale”.

“Sono certo che anche quest’anno la Giornata della memoria sarà l’occasione per unire tutte le forze politiche locali - ha concluso Nardella -, nel rispetto delle loro legittime sensibilità, in un corale e chiaro impegno a riconoscere e promuovere presso i cittadini, i valori e i contenuti della dichiarazione di IHRA, peraltro già fatti propri dal nostro Paese”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa