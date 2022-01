Giorno della Memoria a Fucecchio, l'intervento di Cordone

Domani si celebrerà il Giorno della Memoria, istituito dall'ONU il 1 novembre 2005 per commemorare le vittime dell'Olocausto - la data del 27 gennaio venne scelta perché a quella data, nel 1945, le truppe dell'Armata Rossa, liberarono il campo di concentramento di Auschwitz - e per non dimenticare la triste sorte di tanti ebrei, soprattutto europei, vittime delle persecuzioni nazifasciste portate alle estreme conseguenze.

"La memoria è importante perché senza il ricordo, non siamo protagonisti del presente e nemmeno costruttori del futuro, un futuro che dovrebbe essere di pace, di democrazia, di rispetto dei Popoli e di sviluppo" ha dichiarato Marco Cordone, consigliere comunale nonché vicepresidente AICCRE Toscana e consigliere Nazionale ANCI. "Senza un'adeguata conoscenza del passato, il presente è mediocre ed il futuro alquanto incerto. Leggendo le cronache dei nostri Quotidiani e di tutti gli altri Media, siamo venuti a conoscenza che pochissimi giorni fa a Venturina Terme in provincia di Livorno, un ragazzino di 12 anni è rimasto vittima di altri minorenni(ha subito offese, gli hanno sputato addosso e lo hanno percosso), solo perché di origine ebraica e nessuno dei presenti lo ha difeso.

Tutto ciò è raccapricciante - continua - e nell'esprimere solidarietà al ragazzino ed alla sua famiglia, mi sento in dovere di dire che tutti noi e soprattutto i nostri giovani, dobbiamo studiare bene la storia e studiando bene la storia si nota che la nostra Europa la quale deve essere sempre di più l'Europa dei Popoli, dal 1948, anno in cui fu stipulato il trattato di Bruxelles, ad oggi, di passi ne ha compiuti sul piano prima dell'unità economica e poi di quella politica, constatando che stiamo vivendo, contro tutte le guerre e tutte le dittature, da 76 anni, un grande periodo di pace e su questo dobbiamo seriamente riflettere, ostacolando fortemente tutte le barbarie che si possano ripresentare.

Bene abbiamo fatto nel Consiglio comunale di Fucecchio, di cui sono Consigliere per la Lega Salvini insieme al collega Gianmarco Porciani, a votare favorevolmente all'unanimità in favore del progetto per l'installazione di 7 pietre d'inciampo per ricordare i Deportati politici nei campi di concentramento nazisti (iniziativa proposta dall'A. N. E. D. - Sezione di Empoli) ed è con questo spirito che parteciperò domani alle iniziative organizzate dal Comune di Fucecchio per la ricorrenza del Giorno della Memoria".

Fonte: Ufficio Stampa