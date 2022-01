Giorno della Memoria, fiaccolata al Parco della Rimembranza di Venturina

Dopo l’aggressione a sfondo antisemita avvenuta domenica scorsa a Campiglia Marittima, in cui due ragazzine hanno offeso e aggredito un bambino di origine ebraica, domani – il Giorno della Memoria – al Parco della Rimembranza di Venturina si terrà una fiaccolata che si svolgerà in forma statica nel parco di via Fellini dalle ore 21.

Alla manifestazione parteciperanno la sindaca di Campiglia Marittima Alberta Ticciati, la vicepresidente Regione Toscana Alessandra Nardini, il presidente della Comunità ebraica di Livorno Vittorio Mosseri e la dirigente scolastica Maria Elena Frongillo.

Anche il Gruppo regionale Pd ha aderito alla fiaccolata indetta. "Guai a pensare che il razzismo e l’odio possano essere sconfitti una volta per sempre. E’, invece, necessario continuare a combatterli ogni giorno con l’impegno di tutti. Anche nella nostra Toscana, terra di diritti e di civiltà, i fantasmi del razzismo e dell'antisemitismo sono riaffiorati proprio alla vigilia della Giornata della memoria, con l’episodio di cui è stato vittima un ragazzo di Campiglia Marittima, vittima di una odiosa aggressione che ci riporta alla mente un tempo che speravamo passato. A lui, alla sua famiglia, e a tutta la comunità ebraica vogliamo far sentire la nostra vicinanza e il nostro sostegno, ribadendo la necessità di coltivare la memoria e la formazione dei giovani alla cultura della legalità della tolleranza e della civile convivenza".

Con queste parole, il capogruppo del Pd Vincenzo Ceccarelli e il consigliere Gianni Anselmi annunciano la decisione del Gruppo Pd di aderire alla manifestazione di solidarietà organizzata dal sindaco Ticciati. Domani il Gruppo Pd sarà rappresentato alla fiaccolata, dal consigliere Anselmi.