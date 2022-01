Intesa Sanpaolo sostiene "Family Village": aiuti alle famiglie fragili di Firenze

Intesa Sanpaolo e Fondazione Cesvi sostengono “Family Village”, un progetto nato dall’esperienza del Consorzio CO&SO per sostenere nuclei familiari con fragilità economiche, sociali, educative e culturali nei Quartieri 4 e 5 del Comune di Firenze.

Family Village rientra nel programma “ Formula” di Intesa Sanpaolo, accessibile da “For Funding”, la piattaforma online di crowdfunding del Gruppo dedicata alla promozione e al finanziamento di progetti di solidarietà sociale.

I fondi raccolti serviranno ad offrire un supporto concreto ai nuclei familiari dei due quartieri fiorentini mediante l’attivazione di interventi socio-educativi per bambini e ragazzi, misure di sostegno al reddito come il pagamento delle rette dei servizi educativi, sostegno genitoriale e consulenza per l’orientamento ai servizi territoriali.

Obiettivo del progetto è quello di raggiungere circa 150 famiglie con minori a carico nella fascia d’età 0-17 anni , tra cui 220 tra bambini e bambine e 80 tra ragazzi e ragazze .

