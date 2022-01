Limite, avviati i lavori per la salvaguardia della Casa del Fascio

Sono partiti i lavori per la salvaguardia dell'ex Casa del Fascio di Limite, nel comune di Capraia e Limite. L'Agenzia del Demanio, di concerto con la Sovrintendenza, ha individuato i lavori di manutenzione da operare e anche le modalità con cui intervenire per avviare il percorso di recupero della struttura. "Lo stabile negli anni ha subito gravi compromissioni agli elementi strutturali della copertura e ai paramenti interni" spiegano dal Demanio.

L'ex Casa del Fascio, posta su via Dante Alighieri, è sede di un teatro ma è inutilizzata da anni ed è vincolata. Sono stati messi in sicurezza gli esterni, sono stati protetti i paramenti murari con apposite reti. Sono stati sanificati gli interni del teatro e del foyer. Per realizzare gli ulteriori interventi strutturali "assegnato a un professionista, con esperienza pregressa su immobili tutelati e con caratteristiche simili, l'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza". Nel breve periodo arriverà lo smontaggio "dell'attuale copertura, per allestire un tetto con struttura alleggerita e coibentato". L'ex Casa del Fascio sarà anche oggetto di lavori di adeguamento sismico.