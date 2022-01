Maratonina di Vinci 2022: iscrizioni e modifiche alla viabilità

Il 30 gennaio torna la “Maratonina” della città di Vinci, manifestazione giunta alla 35esima edizione, organizzata dal Comune di Vinci (Firenze) e dall'associazione sportiva dilettantistica atletica Vinci. L'avvio è previsto per le 9.15, da piazza della Libertà: la maratona si concluderà in via dei Martiri intorno alle 10.30. Diverse le strade interessate nel percorso: via Collinare, via Cerretana, via Matteotti, via Calvi, via Ripalta, via S. Ansano, via Pietramarina, via S. Donato e via Beneventi.

Ricordiamo che la corsa competitiva è di 14,5 km mentre sarà aperta a tutti la passeggiata ludico-motoria di 6 km. Il ritrovo è fissato alle 8 alla palestra comunale di piazza Garibaldi, la partenza alle 9.15 dal ristorante Il Nicchio di via Fucini. Le iscrizioni vanno da 10 euro per le pre-iscrizioni ai 12 di chi vorrà farlo la mattina della gara.

Preiscrizioni sul sito www.cronorun.it o alla mail iscrizioni@cronorun.it. Il termine ultimo fissato è alle 20 di venerdì 28 gennaio o al raggiungimento di 500 atleti. Info ai numeri 329.0931708, 338.5000848 o alla mail info@atleticavinci.it.

“Per noi è un orgoglio poter tornare a organizzare questo evento - ha dichiarato l'assessore a lavori pubblici e sport del Comune di Vinci Vittorio Vignozzi -. La 'Maratonina' è un appuntamento sentito da tutta Vinci, non solo dagli atleti che partecipano: è un modo per poter socializzare, fare sport all'aria aperta, in totale sicurezza e rispettando le norme anti contagio. È un periodo complicato a causa del Covid, questi eventi sono essenziali per la cittadinanza. Sono convinto che, come accade sempre, ci sarà gioia nel partecipare o assistere alla corsa e anche pazienza da parte dei residenti per qualche inevitabile modifica alla circolazione”.

Come cambia la viabilità

Contestualmente all'evento sportivo sono previste alcune modifiche alla viabilità: per il 30 gennaio ci sarà la sospensione temporanea della circolazione nei tratti interessati dalla “Maratonina”: in ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ancora in gara. Anche i pedoni, nel momento di passaggio degli atleti, non potranno attraversare la strada.

Il Comune ha previsto anche l'istituzione temporanea di divieti di sosta (con rimozione forzata) in via Roma, via Giovanni XXIII (su ambo i lati), in via Pierino da Vinci e via Piumati dalle ore 6 fino al termine della corsa (non oltre le ore 12). Divieto di transito dalle 6 (e massimo fino alle 12) in via Roma e via Giovanni XXIII: in via Pierino da Vinci (sempre con gli stessi orari) sarà istituito in modo temporaneo il doppio senso di circolazione.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa