Memoriale di Auschwitz e sinagoghe, visita gratuita per soci Unicoop Firenze

Dal 27 al 31 gennaio sarà possibile visitare gratuitamente il Memoriale Italiano di Auschwitz, restaurato anche grazie al contributo di migliaia di soci Unicoop Firenze, e le Sinagoghe e i Musei ebraici di Firenze e Siena.

L’iniziativa è promossa da Unicoop Firenze in collaborazione con Muse Firenze, le Comunità Ebraiche di Firenze e Siena e ANED. Obiettivo: promuovere la conoscenza che rende viva la Memoria.

Lo scorso anno Unicoop Firenze si era impegnata donando a tutte le scuole toscane l'ultima testimonianza pubblica di Liliana Segre. Quest'anno apre ai cittadini monumenti, musei ed opere che parlano della Shoah.

Intanto continua l'impegno con le scuole, attraverso le proposte educative dedicate al tema della Memoria. Fra le diverse opportunità di approfondimento offerte nell’ambito delle proposte educative di Unicoop Firenze, infatti, storicamente ampio spazio è dedicato alla conoscenza del passato più recente, della memoria come “ciò che permette alla comunità di costruire gli strumenti per rimanere liberi. Ma anche come identità individuale, sociale, storica e culturale e materia prima dei valori collettivi e dell’identità sociale di tutti“. Maggiori info al link: https://cittadinanzaconsapevole.it/memoria/

I posti sono limitati. Di seguito i contatti per le prenotazioni obbligatorie delle visite guidate:

MEMORIALE ITALIANO DI AUSCHWITZ

055 2768224 - info@musefirenze.it

SINAGOGA E MUSEO EBRAICO DI FIRENZE

055 290383 - firenzebraica@operalaboratori.com

SINAGOGA E MUSEO EBRAICO DI SIENA

0577 286300 - booking@operalaboratori.com

L’accesso è consentito esclusivamente con “Green Pass rafforzato”

Fonte: Unicoop Firenze